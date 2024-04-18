台灣何時才降息？大摩：預料延後至明年第3季 受通膨影響

摩根士丹利一份報告指出，聯準會延後降息時程、油價高漲以及消費者信心指數好轉，構成通膨壓力，預測台灣央行降息時程從2025年第1季延至2025年第3季。

大摩經濟學家凱瑟琳·吳（Kathleen Oh）表示，預期台灣在2025年下半年降息兩次，總計25基點（1碼），2025年底重貼現率降至1.75%。

大摩同時上調台灣全年通膨預估至2.5%，高於先前預估的2.3%。

報告指出，美國將利率維持在較高水準較長久而帶動的美元強勢，也不利於台灣進口通膨，預期將在今年下半年造成通膨壓力。不過，來自股市和強勁出口的財富效果以及企業資本支付可能持續支撐內需成長。

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