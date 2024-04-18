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PwC Taiwan協助建立碳追蹤管理平台 加速實現淨零碳排

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

PwC Taiwan協助順德工業導入PwC的碳追蹤管理平台，建立順德的一站式碳追蹤管理平台 ，以組織型溫室氣體盤查為基底，延伸打造永續供應鏈、產品碳足跡等三大碳管理模組。

透過對價值鏈的管理角度，分析各項碳排資料，並以創新的技術工具，打造4A（Auto Integration、Auto Reflash、Auto Calculate 、Auto Generate Report）的機制，以確保報告中資料的品質、透明度和及時性，互動儀表板則可以隨時掌握所有碳排資料並分析碳足跡，以制定相關減碳計劃，監控減碳計劃在業務和財務上影響，並根據業務減碳目標，追蹤不同減碳計劃進程，及時掌握順德的碳帳本，加速實現淨零碳排。

資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，台灣貿易依賴度高，企業若無法提供相關碳資料，將導致失去訂單及付出高額碳關稅的代價，此因素加速台灣企業申請SBTi、CDP等和國際接軌、宣誓成為淨零企業的決心。

台灣企業面對客戶（品牌商）要求提供及時產品碳足跡的精準量化資訊、2023年10月開始進行試申報的歐盟CBAM及美國2024年碳稅法令，造成企業碳成本提高進而影響國際競爭力，亦面對綠色金融驅動淨零轉型、融資授信條件檢核與永續相關聯、影響企業融資等外部壓力，這些因素都驅動企業透過數位化、自動化的方式進行碳管理。

陳世祥指出, 根據PwC Taiwan《2024台灣企業領袖調查報告》，超過九成的台灣企業領袖均表示企業正進行減碳，有四分之一的台灣企業領袖認為氣候變遷將在未來三年高度影響企業獲利。企業在未來需要面對碳稅和ESG要求時，需要特別注意三個關鍵帳本：ERP財帳、智慧工廠的成本帳、未來可能面臨的碳帳。

陳世祥表示，減碳第一步應從落實溫室氣體盤查開始。所謂內部壓力，就是多數依賴人力蒐集與管理散落各處且複雜的碳排營運資料（10+營運據點、40+Excel 、100+碳排放因子、200+供應商、 5000+排放數據） ，而各據點缺乏一致性盤點基礎、完整性不容易確認、資料可追溯性不足，將導致企業無法及時掌握碳排、碳成本、碳足跡與碳帳本，進而失去接單、成本與取得資金的永續競爭力。

在數位趨勢的帶動下，資誠創新諮詢公司數位顧問協助企業從策略轉至行動，協助企業加速打造及時的碳追蹤管理平台，為企業實現低碳轉型，持續提升企業永續創新的競爭力。

減碳 資誠

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