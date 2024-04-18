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亞洲經濟動能逐步回穩 亞債潛力可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著全球與亞洲經濟動能逐步回穩，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，能夠看懂亞洲債券潛力的專業投資者就有機會從中尋求超額報酬，在基本面與評價面的支持下，今年第１季亞債在美國公債殖利率震盪環境下的表現，相對其他主要債券資產出色。

謝芝朕舉例，如今年來績效表現突出的野村亞太新興債券基金，聚焦亞洲債市中評價低估且品質無虞的標的，從中找尋超額報酬機會，今年第1季累積報酬率接近9%，表現遠優於理柏環球同類型基金平均為4%。

除了由下而上紮實的信用研究外，野村投信固定收益團隊相當注重風險控管，區域布局上注重多元配置，澳洲與印尼均是當前看好的主要國家；為降低利率風險，目前投組的存續期間也降至2.5年以下，也對今年的優異績效帶來助益。展望後市，謝芝朕指出，亞債依然具備基本面轉佳與評價相對便宜的優勢，更有機會掌握亞洲債券的價值潛力。

橡樹資本管理公司的聯合創始人霍華德·馬克斯（Howard Marks）曾說過，當人們的厭惡反應超出合理程度，不受青睞的資產往往容易被低估。這正是過去幾年亞洲債券資產的寫照，當市場因為中國房地產對亞洲債市失去信心的同時，往往會忽略資產的本質已出現巨大改變，過去三年中國在亞洲債券指數中的比重大幅縮水，且指數將日本、澳洲與紐西蘭等成熟國家納入，不僅使得投資範疇更廣，信用評等也進一步提升。

債券 美國公債

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