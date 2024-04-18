長照 REITs 營收獲利趨勢向上 後市表現可期

美國通膨自2022年第3季點回落，長照指數便持續在上升軌道中震盪走高，尤其2023年9月升息見高後，即便投資市場反覆臆測美國降息時機，其中長照 REITs 基於營收獲利成長而指數向上趨勢已相對堅定，可持續留意相關REITs 後續表現。

PGIM 全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒指出，今年 REITs 市場各產業表現分歧，以受惠AI主題的資料中心漲勢領先，漲幅12.7%最大，主要受惠於國際大型雲端供應商對今年資本支出的展望來到26%年增幅，相較先前的18%更為提高，讓資料中心能直接受惠於AI對數據量的提升，據統計，2023年在北美的承租資料中心耗電量已突破過往紀錄。

除了資料中心之外，林芷麒表示，疫情過後全球旅遊業蓬勃發展，在主要區域交通基礎建設成長上，不論歐洲或亞洲的機場成長性皆遙遙領先，以西班牙機場為主的 Aena 集團為例，2023年旅客主要來自西班牙與歐洲地區，占比超過80%，不僅旅客數回升到疫情前水準，每旅次貢獻收益也高於疫情前水準，其中以機場起降收入與免稅店分潤為業績最大貢獻，帶動相關 REITs 表現突出。

根據美系券商預計，房地產行業最新財報每股收益有望增長3%，健全的資產負債表將繼續幫助 REITs 應對聯準會降息過程中所面對之經濟不確定性。值得注意的是，高齡住房擁有創紀錄入住率、租金增長及支出緩解，龍頭企業平均入住率在2024年第1季成長2.4%，2023年淨營業收益總額成長8.1%，預計2024年，公司淨營業收益總額預計將增加6.25%以上，持續保有成長趨勢。而在強勁業績支撐下，預計2024年平均入住率有望年增2.5%，營運基本面可望支撐長照 REITs 後市表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，高齡住房當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於老年人口住房需求持續強勁，使入住率基本面持續回升，因此預計全年租金增長將可維持。此外，隨著美國人口老化速度加快，年齡在65歲以上人數占總人口數已達18%，老年住房入住率將持續增加，老人照護及相關醫療機構需求依然強勁，將有助未來數年將繼續支撐醫療保健行業持續性的收益增長，可持續留意長照 REITs 後續表現。

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