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交通部長王國材：振興花蓮觀光 金援30億

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
交通部長王國材。記者陳正興／攝影
交通部長王國材。記者陳正興／攝影

403地震後，為振興花蓮觀光，交通部長王國材昨（17）日表示，預計以30億元經費投入三波振興，包含團客、自由行補助等，仍待行政院拍板。據了解，可望在5月、6月暑假檔前上路。

403地震重創花蓮，當地觀光業進入寒冬，交通部觀光署著手規劃觀光振興補助方案。王國材昨日赴立法院交通委員會備詢，會前受訪時表示，觀光署正在研擬三波花蓮觀光振興方案，行政院已召開會議討論。

王國材表示，第一波是相關減免，第二波是讓房子受損災民可去住旅館，待重建完成後，就是自由行與團客補助，但詳細方案要等行政院確定後，才會對外公布，實施時間可能落在5月或6月。

地震 王國材 觀光

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