快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

NCC訂定電信事業用戶號碼使用管理辦法 強化KYC機制

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今天通過電信事業用戶號碼使用管理辦法。記者馬瑞璿／攝影
NCC今天通過電信事業用戶號碼使用管理辦法。記者馬瑞璿／攝影

NCC（國家通訊傳播委員會）今天通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」，最快將於4月底上路；NCC表示，這項管理辦法將強化電信業者落實KYC（客戶風險管理機制），藉以降低詐騙風險。

過去，電信業者將門號賣給企業客戶時，並沒有查核企業客戶資料，使得不少門號最後落入詐騙集團之手。

去年6月，NCC頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，指引頒布之後，NCC堵詐措施收到成效，這也讓NCC在今年1月對外預告「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，把指引內容進一步法制化。

業界普遍認為，管理辦法公布之後，恐將加重電信三雄法遵義務與成本，NCC副主委暨發言人翁柏宗引述NCC委員協同意見書指出，「學理上，電信服務業者有守門人責任，期待公私協力防堵詐欺，更重要的是，透過預防犯罪來取代事後嚴懲的策略。」

NCC說明，「電信事業用戶號碼使用管理辦法」將電信業、MVNO業者納入規範，要求落實KYC及各項營運面、技術面風險管理、內控查核等義務，並特別針對企業客戶申請用戶號碼情形，責成電信事業應加強管理。

另外，考量網際網路零售購物平台快速交易特性，NCC亦請相關業者共同協力，協助檢視號碼商品販售資訊是否符合該辦法規定，使消費者在購買相關產品時，獲得必要資訊。

NCC強調，「電信事業用戶號碼使用管理辦法」配合行政院頒定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」之「堵詐」策略，避免號碼淪為詐騙工具，強化電信事業用戶號碼的使用管理及落實KYC機制，俾號碼資源合法有序使用，維護人民財產安全與社會安定。

NCC 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

NCC前官員涉詐疑雲燒到中華電信 中華電信出具四點回應

二五電信事件突顯詐騙樣態改變 打詐專法將有所規範

NCC前委員蕭祈宏淪電信詐騙門神 藍委：打詐不該有空窗期

鏡電視調閱小組決議調閱範圍 申設過程資料全都要

相關新聞

NCC訂定電信事業用戶號碼使用管理辦法 強化KYC機制

NCC（國家通訊傳播委員會）今天通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」，最快將於4月底上路；NCC表示，這項管理辦法將強化...

星展估聯準會今年降息2碼 看好黃金多頭表現

星展銀行（台灣）今天舉行2024年第2季投資展望，認為今年美國聯準會（Fed）將在第3季降1碼（0.25個百分點）、第4...

最懂半導體的準經長郭智輝 上任後如何直球對決五缺議題？

準行政院長卓榮泰16日宣布延攬崇越（5434）集團董事長郭智輝出任新內閣的經濟部長，被認為是大黑馬之一，也震撼半導體通路界。

台中火力電廠地震受損 最嚴重的7號機歷經兩周修復近況曝光

4月3日花蓮地震以及餘震造成的發電設備損傷，近日逐一曝光，其中台中電廠10部機組中有3部機組都受損或跳脫，加上和平電廠等...

劉揚偉談準經長郭智輝 盼電力供應和經濟政策更全面

鴻海董事長劉揚偉今天表示，期盼準經濟部長郭智輝對於電力供應看法可以更全面，「不是只看少數幾個產業」，也期盼郭智輝能讓台灣...

移動展參展廠商增15％ 貿協助廠商爭取烏克蘭重建商機

2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。