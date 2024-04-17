NCC訂定電信事業用戶號碼使用管理辦法 強化KYC機制
NCC（國家通訊傳播委員會）今天通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」，最快將於4月底上路；NCC表示，這項管理辦法將強化電信業者落實KYC（客戶風險管理機制），藉以降低詐騙風險。
過去，電信業者將門號賣給企業客戶時，並沒有查核企業客戶資料，使得不少門號最後落入詐騙集團之手。
去年6月，NCC頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，指引頒布之後，NCC堵詐措施收到成效，這也讓NCC在今年1月對外預告「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，把指引內容進一步法制化。
業界普遍認為，管理辦法公布之後，恐將加重電信三雄法遵義務與成本，NCC副主委暨發言人翁柏宗引述NCC委員協同意見書指出，「學理上，電信服務業者有守門人責任，期待公私協力防堵詐欺，更重要的是，透過預防犯罪來取代事後嚴懲的策略。」
NCC說明，「電信事業用戶號碼使用管理辦法」將電信業、MVNO業者納入規範，要求落實KYC及各項營運面、技術面風險管理、內控查核等義務，並特別針對企業客戶申請用戶號碼情形，責成電信事業應加強管理。
另外，考量網際網路零售購物平台快速交易特性，NCC亦請相關業者共同協力，協助檢視號碼商品販售資訊是否符合該辦法規定，使消費者在購買相關產品時，獲得必要資訊。
NCC強調，「電信事業用戶號碼使用管理辦法」配合行政院頒定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」之「堵詐」策略，避免號碼淪為詐騙工具，強化電信事業用戶號碼的使用管理及落實KYC機制，俾號碼資源合法有序使用，維護人民財產安全與社會安定。
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