NCC打詐新規強化電信號碼管理與風控 最快4月底上路

NCC今天審議通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」，預計最快4月底上路。主要目的是強化整體電信事業用戶號碼的使用管理與認識客戶（KYC）機制，號碼若轉讓，電信業都須再次核對與登錄用戶資料，避免電信號碼淪為詐騙工具。

電信號碼屬於國家資源，數位部核配號碼給中華電信、台灣大哥大、遠傳電信後，電信業者除了賣號碼給民眾，也可能把號碼批售給虛擬行動網路經營者（MVNO），MVNO也可能賣號碼給民眾與企業客戶等。電信業、MVNO業者先前都有沒做好KYC，導致號碼遭詐騙集團濫用的紀錄，也讓號碼管理議題浮上檯面。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行記者會，說明「電信事業用戶號碼使用管理辦法」內容，包括電信業跟MVNO都納入規範。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC去年6月頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，今年1月也對外預告「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，把指引內容進一步法制化。

外界質疑辦法是否加重3大電信義務，翁柏宗引述NCC委員王正嘉協同意見書指出，電信業在學理上有守門人責任，公私協力防堵詐欺，更重要的是透過預防犯罪來取代事後的開罰。

NCC針對申辦門號也提出更具體的管理規範，NCC說明，電信門號申辦上，以臨櫃為原則，如果非臨櫃方式，可透過符合電子簽章法規定的數位簽章簽署來上傳資料，或是其他經主管機關核准方式。例如，電信業網路確認申請者身分要有更多風險管理機制，避免深度偽造，遠距視訊要有互動防偽機制，或是委託送貨員確認身分等。

NCC官員說，電信業與MVNO也面對一致的義務，包括用戶雙證查核、資料留存、風險管理措施等，也要讓用戶明確知道，如果後續轉讓號碼給其他人，電信業都必須再次核對與登錄用戶資料。

此外，NCC解釋，辦法也明確規範電信業的企業客戶除了提供雙證查核、說明號碼用途外，也要提供切結書，保證號碼沒有違法使用或是未經同意轉讓他人，電信業必要時也應實地訪視企業客戶，確認客戶實際經營的業務跟當初號碼申請的用途一致。

市面上不少網路電商平台也有販售電信服務，由於擔心未落實身分查核，辦法也強化網路零售服務平台的協力規範。NCC解釋，這部分最主要請平台配合檢視銷售者身分是否為電信事業、通訊行或有相關佐證資料，網頁標示內容要讓民眾知道實際購買的是哪家電信業的服務等資訊。這部分主要是納入服務條款，沒有罰則。

根據辦法內容，一定程度上也加強純網卡的管理，包括電信業者、MVNO業者都不能把電信號碼服務跟純網卡服務分拆販售。

此外，辦法施行之日起1年內，業者要檢視已分配的企業用戶號碼登錄資料是否符合規定，應針對求曾被司法機關通知停斷話的高風險企業客戶限期補正資料，若逾期沒補正者，應暫停或終止用戶使用用戶號碼。

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