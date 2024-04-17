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台電130.5億元無擔保公司債獲「twAAA」評等

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今天授予台灣電力股份有限公司（台電；twAAA／穩定／twA1+）預計發行之今年度第2期無擔保普通公司債的債務發行信用評等等級為「twAAA」。該公司債發行總額為新台幣130.5億元。

台電資本結構截至2023年12月底時資產負債表上約有新台幣1.5兆元的借款，且並無以資產擔保之借款。

中華信評授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等與台電的發行體信用評等在相同等級，因為此筆債務發行為中華信評認定之適格投資級受監管公用事業的無擔保借款。

公司債 台電 新台幣

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