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去年車電產值逾4千億年增17% 經部估2028年破9千億

中央社／ 台北17日電

汽機車零配件、車用電子以及智慧移動三展今天登場，經濟部長王美花指出，去年車電產值估逾新台幣4000億元，成長率達17%，預期2028年有望破9000億元，台廠技術結合ICT、半導體優勢可持續升級，面對中國電動車龐大產能挑戰，政府也將協助業者打群架。

2024年台北國際汽機車零配件展（TAIPEIAMPA）、台北國際車用電子展（AUTOTRONICSTAIPEI）及台灣國際智慧移動展（2035 E-MobilityTaiwan）今天開幕，王美花、外貿協會董事長黃志芳、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（SandraOudkirk）、電電公會理事長李詩欽等出席開幕儀式。

王美花致詞表示，去年車電產值估超過4000億元，超越傳統汽車零組件產值，成長率達17%，預期2028年可突破9000億元。

此外，歐美近期關切中國大量生產電動車，衝擊全球產業發展。王美花表示，電動車產業有許多機會，同時也面臨很多挑戰，台灣與國際是夥伴關係，且已有很好的車用零組件產業，搭配ICT、半導體製造和設計優勢，有助強化供應鏈，政府也將協助業者到國際舞台打群架。

黃志芳表示，今年參展情況踴躍，參展人數和買主比以往多，已有1.2萬名國際買主報名，吸引國內外1000家業者參展，展出規模達2700個攤位，參展企業和使用攤位分別成長15%、25%。

他指出，東陽、帝寶等指標廠商展出汽車零組件，士林電機、台達電等則展示能源管理和充電設備，另外也有許多新創企業秀出AI（人工智慧）應用技術。為協助業者爭取國際商機，今年貿協也邀請德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、ŠKODA汽車採購代表等政府單位與重要外商參展。

在車用電子及車聯網應用，貿協表示，展覽期間有科技大廠研華、凱銳、輝創、怡利、神達、歐特明、公信電子等展出ADAS、車隊管理與智慧座艙相關技術。另外，經濟部技術處台灣移動研發聯盟（mTARC）以「回到未來」為主題，展示法人研發的核心技術與產業化成果。

今年經濟部智慧財產局首度設立「台灣專利超級站Taiwan Patent GO」專館，展出優良專利作品，並提供專利座談、免費專利諮詢等服務，協助台灣優良專利品進軍海外市場。

AI 王美花

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