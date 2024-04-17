快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

你不知道的準經濟部長郭智輝 郭台銘這樣說

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘17日發布新聞稿表示，他在此先恭喜郭智輝先生即將就任經濟部長。 有關「新任經濟部長郭智輝與鴻海創辦人郭台銘過往之描述」等相關內容，容易產生誤導認知的可能性，因此郭台銘做出說明。

郭台銘說， 我認識郭智輝部長大約是1980年左右，當時我還在創業前期，他年紀非常輕，不超過30歲，日文好，能力強，在貿易商擔任行銷負責人，主要工作內容是協助台灣的中小企業主赴日採購科技產品，或是將日本的技術移轉至台灣。

回想當年，郭台銘說，我是個創業小老闆，他是經營日本商社的經理人，因業務需要陪同我去日本與總公司洽談生意。在初期對日本商場尚不熟悉的情況下，他既擔任我的日文翻譯，也因日本行車是右駕，人生地不熟無法駕車，仰賴他親自開車陪我拜訪廠商，去鄉下看工廠，更帶我認識日本高壓電纜的規格及品質檢驗等專業知識。而後經由他自身的聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家。

郭台銘強調，以上是他和準經長郭智輝先生的過往，在此感謝他在當年的協助。

創業 日本 鴻海

延伸閱讀

影／崇越在中國大陸設12據點 藍委質疑郭智輝是紅色資本家

【重磅快評】準閣揆須說明部長任命的紅線

藍委控準經長親中 發言人：僅廢水工程

準經長郭智輝曾證交法判刑 陳建仁：組閣人選適才適所

相關新聞

郭台銘恭喜郭智輝：曾仰賴他親自開車陪我拜訪廠商

鴻海創辦人郭台銘今日指出，恭喜郭智輝即將就任經濟部長，自己當年「仰賴他親自開車陪我拜訪廠商，去鄉下看工廠，更帶我認識日本...

觸證交法 準經長郭智輝：從不逃避 概括承受 感謝法官給予緩刑

針對立法委員王鴻薇質疑準經濟部長郭智輝在擔任崇越科董事長違反證交法被判刑，崇越科技今日在與郭智輝和律師討論後，做出回應。...

對新任經濟部長的建議 鴻海董座劉揚偉這麼樣說

針對新上任的經濟部長郭智輝，是否有什麼樣的期許或是建議？鴻海（2317）董事長劉揚偉17日表示，希望他能夠看得更全面，不...

移動展參展廠商增15％ 貿協助廠商爭取烏克蘭重建商機

2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPE...

你不知道的準經濟部長郭智輝 郭台銘這樣說

鴻海（2317）創辦人郭台銘17日發布新聞稿表示，他在此先恭喜郭智輝先生即將就任經濟部長。 有關「新任經濟部長郭智輝與鴻...

透過AI整合改變直播媒體 NVIDIA軟體定義平台締造新媒體時代

全球AI霸主NVIDIA（輝達）推出 NVIDIA Holoscan for Media，為直播媒體提供了一個全新的開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。