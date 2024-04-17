你不知道的準經濟部長郭智輝 郭台銘這樣說

鴻海（2317）創辦人郭台銘17日發布新聞稿表示，他在此先恭喜郭智輝先生即將就任經濟部長。 有關「新任經濟部長郭智輝與鴻海創辦人郭台銘過往之描述」等相關內容，容易產生誤導認知的可能性，因此郭台銘做出說明。

郭台銘說， 我認識郭智輝部長大約是1980年左右，當時我還在創業前期，他年紀非常輕，不超過30歲，日文好，能力強，在貿易商擔任行銷負責人，主要工作內容是協助台灣的中小企業主赴日採購科技產品，或是將日本的技術移轉至台灣。

回想當年，郭台銘說，我是個創業小老闆，他是經營日本商社的經理人，因業務需要陪同我去日本與總公司洽談生意。在初期對日本商場尚不熟悉的情況下，他既擔任我的日文翻譯，也因日本行車是右駕，人生地不熟無法駕車，仰賴他親自開車陪我拜訪廠商，去鄉下看工廠，更帶我認識日本高壓電纜的規格及品質檢驗等專業知識。而後經由他自身的聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家。

郭台銘強調，以上是他和準經長郭智輝先生的過往，在此感謝他在當年的協助。

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