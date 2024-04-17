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林伯豐：台灣應以產業化角度開放醫療及檢驗公司化經營

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三三會17日舉行4月份例會，邀請中研院院士、生策會副會長楊泮池演講。三三會理事長林伯豐在致詞表示，台灣最強的是電子跟醫學領域，累積了豐富人才以及健保資料庫，生醫結合 ICT，可成為下一個兆元產業，也可以成為台灣第二座護國神山。林伯豐也指出，政府應以產業化的角度評估臺灣的醫療及檢驗建議可以開放公司型態經營。

楊泮池在會前受訪表示，衛福部健保署5月起開放「次世代基因定序（NGS）」納入健保，過去業界擔心 LDTs 實驗室審查大塞車的問題已稍有改善，健保署第一年開放 NGS 納入健保的項目仍以與藥物搭配的工具為優先，希望未來開放程度能加快。

楊泮池在演講時表示，台灣目前在生醫發展仍有人才、法規、規模及通路等四大領域需要強化，目前國際上藥物通路大多掌握在國際大藥廠中，且這些大藥廠 CEO 不乏印度裔人才，台灣在國際人才方面仍應持續加強。在法規上，包括查驗登記、生產製造代工及健保給付都應加強法規鬆綁。

楊泮池並示警，美國 TriNetX 公司從2013年以來，已從全球三十多國及170個醫療機構建立巨型的真實世界證據網路，全台灣已有12家醫院簽約合作，台灣應建立自己的醫療大數據公司，避免成為國際醫療資訊殖民地。

因應楊泮池的演講，林伯豐也在致詞時也表示，台灣最強的是電子跟醫學領域，累積了豐富的人才以及健保資料庫，生醫結合 ICT，可以成為下一個兆元產業，也可以成為台灣第二座護國神山。針對台灣生醫產業的發展，他也提出八點建議：

一、檢討鬆綁生醫產業的法規限制，以產業化的角度評估臺灣的醫療、檢驗等，可以以公司型態經營。

二、加速「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」的立法。

三、透過政策工具，引導及鼓勵投資人投資生技產業、醫療AI等產業。

四、因應AI在生醫產業的應用，應針對AI在蒐集數據、數據保存、確保數據不被虛構或篡改等進行規範。

五、積極培養生技及醫療高階人才，進行跨領域人才培育。

六、生物製劑、抗體、細胞、基因治療都無法獲得健保支付，政府應獎勵及支持商業保險。

七、獎勵銀行對生技產業辦理授信，並鬆綁相關授信規範，以利產業發展。

八、健保收入來源主要來自雇主60%、受雇者30%及政府10%，應該提高政府負擔的比重。

健保給付 楊泮池 生技產業

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