企業永續怎麼做？德勤商務法律：企業應重人權、反漂洗

德勤商務法律事務所於16日舉辦「人資有約–人權反漂洗，永續全攻略」研討會，剖析企業如何執行人權相關政策，並探討性別平等、同工同酬等指標性勞動檢查項目，提供企業永續潮流下的策略。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁說明，當前國際對人權保護規範普遍參照「聯合國工商企業與人權指導原則」，要求企業制定人權政策、進行人權盡職調查及揭露人權相關措施；歐盟及歐洲主要各國、日、韓、澳等均已推動企業落實人權保護立法，臺灣也於2020年公布「企業與人權國家行動計畫」，目前經濟部也積極研議供應鏈人權指引草案，將人權篇章由鼓勵性質推向管制要求。

陳盈蓁也指出，企業應進行人權盡職調查自我檢視，確認無強迫勞動、落實性別平等、同工同酬、勞動條件等，並妥善揭露資訊、慎防過度美化而衍生資訊不實、誤導的「漂洗」風險及責任。透過人權及勞權政策的上行下效，建構友善工作環境及打造共好良心供應鏈，不僅提升企業形象，更有助於贏得歐美訂單商機。

勤業眾信聯合會計師事務所法律科技諮詢副總經理張馨云則表示，這幾年台灣企業進行人權相關工作，主要的目的是為能在公司治理評鑑得到更多加分。然而，隨著歐、美、日、韓各國紛紛立法欲透過供應鏈管理來促進人權保護，以出口導向為主的台灣企業，在人權保護的工作將日趨複雜。不但要了解相關國際人權保護準則、還要了解公司營運地的勞動與人權法規、客戶對人權保護的要求，以及如何確保供應商也能符合所有規範。

此外，企業還必須思考，如何從利益關係人方面取得有效反饋，以確保在人權保護工作上的努力具有實際效益。畢竟，企業是否做到人權保護將有可能被客戶稽核。

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