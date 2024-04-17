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三三會林伯豐對新內閣期許：穩定供電、確保 GDP 3.5%以上

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三三會17日舉行4月例會，針對已浮上檯面的新內閣財經首長名單，三三會理事長林伯豐向他們提出建議，首先應穩定的供電與合理的電價至關重要，希望能源政策能重新修定，對投資環境也能優化；林伯豐也呼籲，目前重點要看GDP的成長，IMF公布全球的GDP可達3.2%，希望新政府團隊能讓台灣的GDP成長至3.5%以上。

林伯豐在會前受訪指出，這次內閣成員邀請了不少產業及學術界精英，令人對台灣經濟發展有更好的期待。針對日前馬習二會的進行，他認為，我們應以台灣的國際利益為前提，「親美」之外也需要「友中」。

針對台灣目前的經濟發展的當務之急，林伯豐表示，現在電價已上漲，整個經濟發展前景受物價影響，希望電價能穩定不再調漲，供電也能合理的配合全球減碳措施來規劃能源政策。

林伯豐接著在三三會例會致詞時表示，5月20日賴清德總統、蕭美琴副總統及其行政團隊，即將上任，行政團隊有產業人士及專家學者優秀人才，工商界希望要為台灣經濟持續發展尋找出路，特別是能源政策檢討，營造友善的投資環境，給企業生存發展的空間，讓台灣的GDP成長3.5%以上。對於新政府則提出五大期許：

一、國家資源應公平配置，規劃全方位、前瞻性產業政策，發展半導體、資通訊產業及生醫產業，也要發展基礎及傳統產業，協助服務業創新商業模式。

二、制定「穩定供電、合理電價、淨零減碳」的新能源政策。降低化石能源，提高綠色能源核電的占比至少30%，核二和核三廠延役，採用新一代的核能技術興建核電廠。台電和中油應提高能源使用效率、使用低排碳燃料與綠電等方式，以達到碳的淨零排放。

三、因應氣候變遷徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並應併同檢討印花稅、貨物稅。

四、解決企業缺工缺人才的問題，推廣技職教育，加強產學合作教育，補助現職勞工進修第二、第三專長，興建平價租金的青年社會住宅，並給予租金補貼。擴大開放引進外國技術人才，鬆綁移工政策，從40%提高至45%。修正「就業服務法」，延長外籍移工在台工作年限，從12年延長至少至14年。

五、應同時重視兩岸與國際關係，最最重要的是改善兩岸關係，期盼新政府能主動開啟兩岸溝通管道，鬆綁兩岸經濟、觀光、文化交流的限制，積極維持ECFA，工商界願和政府一起為兩岸關係良性互動貢獻心力。

林伯豐 電價

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