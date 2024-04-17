喬山以3,750萬美元 成功收購美國BowFlex品牌及資產

全球最大商用健身器材製造商喬山健康科技（1736）集團今（17日）宣布，以3,750萬美元（約新台幣12.2億餘元）成功收購美國健身器材製造大廠BowFlex全球品牌及其資產，喬山也藉此，將正式躋身全球第三大家用健身器材製造商。

喬山是在美東時間4月5日參與美國BowFlex品牌及部分資產競標，以3,750萬美元得標，並依照程序進入一周異議審理期。

昨日（美東時間4月15日）美國紐澤西法院完成最終判決，確認喬山得標，取得BowFlex美國母公司及加拿大子公司的應收帳款、存貨及全球品牌商標與專利。

目前，喬山為全球最大商用健身器材製造商，去年商用健身器材事業貢獻8.6億美元營收、家用約2億美元、按摩椅1.5億美元；而BowFlex年營收約2.2億美元。

站穩全球商用第一大後，喬山下階段瞄準家用百億美元市場。總經理羅光廷說，家用已重回成長趨勢，希望中期能拿下三成市場。此次標得BowFlex的全球品牌商標權，就是著眼其品牌市場地位，有助產品價格帶往上，及進入更多零售通路。

BowFlex成立於1986年，總部位於華盛頓州溫哥華，事業版圖跨足美國、加拿大、歐洲、中東、非洲等，旗下品牌有BowFlex、Schwinn及JRNY，BowFlex產品包含跑步機、踏步機、飛輪車、啞鈴、壺鈴、槓鈴、家庭健身器材等，以及可供消費者訂購線上健身課程的數位健身平臺。

BowFlex透過其產品的品質、創新和便利性，獲得了全球數百萬用戶的信任和好評，是全球第三大家用健身器材公司。此次資產收購案，喬山取得BowFlex旗下三個健身器材品牌及其產品的所有權。

羅光廷說，這些品牌的優勢產品與喬山目前的家用品牌Horizon產品互補，未來喬山將擁有多個知名品牌及業界最完整的產品線，可為喬山在家用健身器材市場領域帶來強大的競爭優勢及擴展市占的機會。

羅光廷強調，集團致力於成為全球最頂尖的健身解決方案提供者，此次透過收購取得品牌與產品後，不但有助於與各客戶建立長期的合作夥伴關係，拓展市場版圖，也將會整合喬山擅長的研發及製造優勢，讓產品持續領先並貢獻生產規模效益，進一步為集團創造更高價值及利潤。

喬山今年商用及家用市場的營收雙雙成長，3月自結合併營收達32.4億元，月增31.1%、年增12.3%，累計第1季合併營收79.7億元、年增13.3%，3月單月及第1季合併營收均寫下歷史同期新高紀錄。

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