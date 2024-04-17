美國經濟展現韌性 鎖定股債震盪期布局機會

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，三月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、薪資成長、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，整體燈號維持在「謹慎」的黃燈。

富蘭克林證券投顧表示，美國三月就業意外強勁伴隨聯準會官員鷹派言論，讓市場重新調整聯準會降息預期，根據芝商所 FedWatch 數據，雖首次降息時點的預估仍維持在6月，但市場預計2024年內僅會降息二次，而非先前的三次，在此環境下，投資布局上建議已進場者耐心續抱鎖定高息機會，空手者可趁殖利率回升之際加碼債券基金，首選美國平衡型及精選收益複合債券型基金，與此同時，隨美債殖利率彈升、地緣政治緊張情緒不斷、企業財報季即將開跑，這些因素均會牽動股市走勢，不過，美國經濟仍保持強韌，預期短線震盪無礙股市中長期多頭格局，建議採取逢震盪分批加碼及大額定期定額策略，掌握科技/生技創新、印度/日本股市、全球氣候變遷/基礎建設產業布局機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，當前經濟週期的獨特性似乎已經超越了許多傳統的衰退指標，例如：金融危機後許多購房者轉向固定利率抵押貸款，使他們免受抵押貸款利率上升的影響，美國企業也是如此，許多企業在疫情期間以較低的固定利率鎖定了貸款，故雖聯準會積極升息，但企業的淨利息支出仍持續下探。另一個關鍵差異是財政刺激的作用，一般而言，預算赤字會隨經濟擴張而減少，但這種慣例似乎發生了變化，儘管經濟保持健康且失業率不斷下降，但仍出現了更大的赤字，這可能抵消了2010年代末期與過去兩年緊縮貨幣政策帶來的不利影響。

傑佛瑞．修茲另也分析，我們對2024年以來的市場表現感到振奮，一個預告股市健康發展的跡象是，與2023年相比，科技七雄整體成交量減少，其中有兩家公司在第一季走跌，但這對投資人而言不見得是壞消息，數據顯示，市場預期2024年科技七雄、史坦普500指數非科技七雄的其餘493支股票、羅素2000指數的企業獲利將分別成長24%、7.6%、16.1%，而2025年獲利將分別進一步成長16.6%、12.5%、28.2%，反映科技七雄良好基本面的優勢將逐漸縮小，這可能成為更持久類股輪動的催化劑，可期待史坦普500指數中的其他493支股票與小型股將在市場廣度不斷擴大的環境中受益。

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