李遠哲倡碳稅：2050淨零騙人的

美國日前公布3月消費者物價年增率（CPI）月增率0.4%，年增率3.5%，比大部分的經濟學家預計的3.4%稍高，美國股市開盤立刻重挫。加上3月非農就業報告美國就業市場異常火爆，全球再度陷入「美國會不會降息」的猜謎中， 廣大的投資人應該怎麼面對這個事情？ 全球經濟正在不停地「換檔和煞車」（Shift and Breaks）。當前的貨幣政策效果正在遞減，全球央行都需要對貨幣工具如何運作進行更深入的反思。

2024-04-17 06:00