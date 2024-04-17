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李遠哲倡碳稅：2050淨零騙人的
台灣明年開徵碳費，各國目前大多採行碳稅制，唯台灣採碳費制，中研院前院長李遠哲昨表示，台灣一定要走向碳稅制度，且不排除向準總統賴清德提出全球暖化建言；針對永續及淨零政策，李遠哲則批目前政府的政策都是騙人的。
台大風險中心昨召開論壇，邀請李遠哲與青年探討淨零與永續問題。李遠哲表示，台灣未來一定要收碳稅，這樣執行力較高；李遠哲說，化石燃料不斷進口、溫室氣體就無止境排放，本就必須改變。
環境部氣候署副署長黃偉鳴解釋，碳費有法源且能專款專用，而且配合氣候法也能較快啟動。
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