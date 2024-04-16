烏克蘭首發產官代表團訪台 盼台業者參與戰後重建

外貿協會表示，烏克蘭政府採購平台、醫療重建計畫與企業組團近日訪台，這是俄烏戰爭爆發後，首次由產官代表所籌組的大型烏克蘭訪團，為台烏合作開啟歷史性新頁，烏克蘭企業代表也盼台灣業者能參與烏國重建，深化能源、電子和機械等產業交流。

由經濟部國際貿易署委辦，貿協邀請烏克蘭政府採購平台PROZOROO、烏國醫療重建計畫UNBROKEN，連同4大產業、共7家企業組團訪台，昨天先拜訪外貿協會，由董事長黃志芳接待，黃志芳指出，將提供烏國重建所需要協助，以及與台灣產業的鏈結媒合。

烏克蘭政府採購平台PROZOROO執行長特卡琴科（Mykola Tkachenko）說明，以前烏克蘭不太認識台灣，也不了解台灣的科技和優勢產品，這次不僅有機會接觸，更希望能和台灣在烏國重建所需的電力與能源、電子電機、智慧醫療器材、產業機械與工具機有更多合作。

貿協今天發布新聞稿提到，今天辦理「烏克蘭重建合作說明會與洽談會」，近200位業者出席，貿協秘書長王熙蒙致詞時提到，烏國訪團在這個艱難的時刻長途跋涉來台，不僅具備歷史性的意義，也代表著對雙方合作的承諾，貿協與基輔台貿中心都將延續雙邊的交流，使台烏合作能逐漸開花結果。

在說明會中，烏國醫療重建計畫Unbroken與最大私人電力企業也分享了戰時景況與戰後重建工作的影片，令人動容。一名企業代表也呼籲，希望台灣業者能參與烏國重建，包括穩定的能源供給設施、加速能源轉型，以及升級汰換舊蘇聯體系的輸配電系統。

該名代表解釋，現在就是台烏合作與找尋當地夥伴的最好時機，烏克蘭商對台灣光電繼電器、光耦合器、電子醫療器材、發電機與儲能、電線電纜、CNC等工具機械、防災與電子偵測產品非常有興趣。

烏克蘭企業洽談時透露，此行希望多認識台灣產品，不透過中間代理商，也希望擴增現有的供應商來源。訪團後續也將拜會台灣電子與能源管理、工業電腦、智慧醫療、工具機等領域大廠。

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