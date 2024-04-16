大潭電廠昨跳機 廠長解釋原因「無法確認是否地震影響」
台電昨日先後有4部重要發電機組跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，備轉容量率僅剩下不到3%，台電一度備妥北台灣停、限電計畫。發生跳機的桃園大潭電廠傳出是8號機受損，廠長胡珪渝今下午受訪解釋，主要是有1處變頻器昨晚臨時故障，導致機組緊急停機，尚無法確認是否為地震影響，不過問題已解決，目前對供電沒有影響。
台電昨有多部發電機組出現跳機甚至鍋爐破管的情況，其中，花蓮和平電廠機組因跳機，導致1號機鍋爐破管，接著台中火力電廠8號機、7號機，和桃園大潭電廠8號機也接連跳機，影響供電能力110萬瓩，備轉容量率掉到剩2.8％。
大潭電廠廠長胡珪渝今下午受訪時表示，發電機組沒有出現嚴重損害，主要是機組進行蒸氣循環時，「飼水加熱器」中1處控制蒸氣流量的變頻器突然故障，導致飼水當無法正常運轉、打水，整部機組只好緊急停機。
胡珪渝說，他無法判斷機器故障是否因地震導致，不過問題昨晚搶修完成，目前對供電已無影響。
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