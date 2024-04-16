準國發會主委劉鏡清 樂於顛覆傳統思維 成產業強心針

準閣揆卓榮泰16日宣布財經內閣人事案，資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清接下國發會主委，被視為一大亮點。熟悉劉鏡清的產業界人士表示，他對數字敏感度高，樂於顛覆傳統思維，X熟悉產業脈動，可望為財經內閣注入嶄新活力。

劉鏡清是中原大學數學系、台大商學與管理研究所碩士，數學系出身的他，對數字敏感極高，總能在紊亂一片的報表、報告中快速理出頭緒。

回顧劉鏡清職涯，從外商到四大會計師事務所，都是與產業界高度相關，此次跨足公部門擔任「財經小內閣」國發會主委，引入非傳統政治人物思維，足見準總統賴清德、準閣揆卓榮泰對於財經內閣的擘劃，屏除政治色彩、回歸專業。

劉鏡清在資誠時，從零開始、一手打造資誠創新諮詢公司，同事形容他極具領袖魅力、恩威並施，既是相當嚴格的長官，卻也幽默又貼心。

每每與劉鏡清開會，同仁總是繃緊神經，因為他的要求極高，總會嚴格點出同仁報告內容不足之處；但是在會議結束後，他會用一杯熱咖啡肯定同事表現，讓同事備感溫暖。

此外，劉鏡清喜歡挑戰傳統思維，一般人習以為常的邏輯，到了他身上，總會會試圖翻轉、用全新的角度和思維來思考，具有他獨到的想法與見解。

熟識他的友人認為，他走入公部門著實令人意外，可能連他自己過去也始料未及，但從他的經歷、領導風格來看，接掌國發會可說是適才適所，在如今的政治環境下，可望為產業帶來全新能量，對產業界而言無疑是一劑強心針。

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