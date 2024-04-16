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明安和明揚換股 明揚開盤鎖跌停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

高爾夫球具代工廠明安（8938）昨（15）日宣布，將以發行新股為對價取得明揚（8420）100%股權，明揚每1股換發明安新發行0.54股，明安預計增資1.44億元，發行新股給除該公司以外的明揚股東。明安、明揚兼任總經理周益男表示，併購明揚主要是因明揚在復工及重建事宜需要投入龐大資源，不過今（16）日明揚開盤即向下跳空跌停鎖住，成量僅38張，而明安則逆勢小漲。

明揚去年9月22日發生工廠爆炸事故，造成百餘人傷亡，遭經濟部勒令停工，去年全年虧損9.3億元，每股純損17.4元，母公司明安也受到拖累，去年稅後純益減為0.69億元，年減幅達96.9%。周益男表示，為了挹注資源、提升營運優勢，明安取得明揚100%股份，以及時滿足市場與客戶期待，並兼顧股東及員工權益。

不過此案待明揚於5月27日股東會討論，股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚才申請中止上櫃及停止公開發行。暫定股份轉換基準日為9月30日。

消息釋出後，明揚股價不漲反而鎖跌停板至53.1元，成交量僅38張，卻有超過2千張賣單等著賣；而明安早盤以78.1元開高，一度下滑至73.3元，於平盤附近震盪小漲。

明揚 股東會

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