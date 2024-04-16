營造工程物價指數 飆新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

行政院主計總處最新公布今年3月營造工程物價指數，已飆破歷年最高點，達110.5，其中勞務類漲幅持續擴大，隨著建造成本居高不下、工資續漲，以及接下來碳費開徵，外界認為房價難降。

主計總處資料顯示，今年首季營造工程物價指數月月飆破110，且月月續升，從1月的110.26、2月的110.48，3月來到110.5，指數續創歷史新高。在年增率方面，前三月年增率分別為1.44%、1.16%、0.92%，漲勢雖有收斂，但仍處高原階段。

此外值得注意的是，營建物料價格上漲雖已見回落，3月材料類營建工程物價指數年減0.33，為近九個月新低，但勞務類營建工程物價指數卻持續飆漲，今年前三月年增率皆衝破3%，分別漲3.24%、3.12%、3.38%，平均漲幅3.25%比2023年平均漲2.84%，高出許多。

主計總處分析，缺工因素，是勞務類營建工程物價漲勢居高不下的關鍵，短期間也不容易緩解。又加上近期地緣政治再度緊張，營建物料價格是否再度走揚，進而推升材料類營建工程物價指數，需密切關注。

此外根據最新資料顯示，今年3月房租指數105.57也再創歷史新高，同時房租指數年增率達2.24%，為一年來最高，反映受到通膨和升息等影響，租金仍維持年增2%以上趨勢尚未改變。

房租 物價

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