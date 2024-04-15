經長：伊朗宣布僅一波攻擊 有助國際油物價穩定
伊朗13日向以色列發動大規模攻擊，是否衝擊油價物價，經濟部長王美花今天表示，假日國際油價有略升，但伊朗宣布僅有這一波攻擊，有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形。
伊朗13日晚間以無人機和逾300枚飛彈向以色列領土發動報復性反擊，外界關注戰事升溫對通膨、油價物價影響。
王美花今天出席「2024全球百大創新機構」頒獎典禮，會前接受媒體採訪表示，戰爭後第一時間，經濟部已成立緊急通報機制，觀察到假日國際油價有略升，但從國際訊息看來，因伊朗宣布只有這一波攻擊，有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形，會密切注意。
對於台灣持續在專利獲得國際肯定，王美花表示，能有此成績歸功於兩方面，首先，台灣非常重視創新，企業界創新研發需與策略目標相扣合，並與營運目標一致，且是直接應用在產品服務，以增加商品競爭力。
再者，政府重視創新，包含在地投資及人才培育等，今年科技預算高達新台幣1569億元創新高；另針對台灣強項如AI、IC設計、半導體產業鏈的提升均祭出研發補助、設備研發投抵等，也吸引國際大廠到台灣設廠或成立研發中心，並增加國內採購達670億元，藉此提升國內技術水準。
此外，人才培育部分結合產官學，在在有助提升國內創新環境。
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