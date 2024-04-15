快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

經長：伊朗宣布僅一波攻擊 有助國際油物價穩定

中央社／ 台北15日電
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列。路透社
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列。路透社

伊朗13日向以色列發動大規模攻擊，是否衝擊油價物價，經濟部長王美花今天表示，假日國際油價有略升，但伊朗宣布僅有這一波攻擊，有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形。

伊朗13日晚間以無人機和逾300枚飛彈向以色列領土發動報復性反擊，外界關注戰事升溫對通膨、油價物價影響。

王美花今天出席「2024全球百大創新機構」頒獎典禮，會前接受媒體採訪表示，戰爭後第一時間，經濟部已成立緊急通報機制，觀察到假日國際油價有略升，但從國際訊息看來，因伊朗宣布只有這一波攻擊，有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形，會密切注意。

對於台灣持續在專利獲得國際肯定，王美花表示，能有此成績歸功於兩方面，首先，台灣非常重視創新，企業界創新研發需與策略目標相扣合，並與營運目標一致，且是直接應用在產品服務，以增加商品競爭力。

再者，政府重視創新，包含在地投資及人才培育等，今年科技預算高達新台幣1569億元創新高；另針對台灣強項如AI、IC設計、半導體產業鏈的提升均祭出研發補助、設備研發投抵等，也吸引國際大廠到台灣設廠或成立研發中心，並增加國內採購達670億元，藉此提升國內技術水準。

此外，人才培育部分結合產官學，在在有助提升國內創新環境。

伊朗 國際油價 物價

延伸閱讀

接獲徵詢接任國發會主委？ 王美花：做好每天工作

鄭文燦留任副閣揆無望 凌濤：民進黨內派系恐炸鍋

【重磅快評】花蓮紓困是綁樁 王美花紓困和選舉無關？

影／403花蓮大地震 王美花：台電部份饋線跳脫

相關新聞

台泥蘇澳儲能啟用 拿下台電電力交易價最高項目72%比重

台泥（1101）15日宣布，宜蘭蘇澳建置的35MW E-dReg儲能系統正式啟用、並參與台電電力交易。E-dReg儲能是目前台電電力…

經長：伊朗宣布僅一波攻擊 有助國際油物價穩定

伊朗13日向以色列發動大規模攻擊，是否衝擊油價物價，經濟部長王美花今天表示，假日國際油價有略升，但伊朗宣布僅有這一波攻擊...

陳揆：打造桃竹苗大矽谷便捷 安全的交通路網

行政院長陳建仁15日前往新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設進度時表示，近年桃園、新竹和苗栗沿線產業開發，吸引...

去年補助5G應用場域共91處 唐鳳：越偏鄉需要越先進

數位部長唐鳳15日指出，越偏鄉的地方應該要越先進，為持續推動5G網路建設，與電信業者協力合作，截至去年共補助電信事業建置...

電子簽章法今日順利走出立院交委會 數位部：由衷感謝

立法院交通委員會今（15）日繼續審查「電子簽章法修正草案」，最後順利送出交委會；對此，數位部今日表示，感謝交通委員會支持...

地緣政治升溫支撐油價 惰性通膨頑固難退

4月初由於中東局勢、俄烏戰爭升溫，以及美國近期就業數據強勁使油價上漲；10日美國3月 CPI 漲幅超過預期，美國國債殖利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。