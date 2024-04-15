電子簽章法今日順利走出立院交委會 數位部：由衷感謝

立法院交通委員會今（15）日繼續審查「電子簽章法修正草案」，最後順利送出交委會；對此，數位部今日表示，感謝交通委員會支持「電子簽章法」修法，並提供許多寶貴意見。在立委支持下，「電子簽章法」修正草案順利送出委員會，且沒有保留條文協商，將送院會等待二讀程序。對於立院不分政黨立委皆大力支持加速「電子簽章法」修法，數位部表達由衷感謝。

網路詐騙多如牛毛，為了有效阻斷網路廣告詐騙源頭，數位部祭出兩作法，一是與經濟部研擬新增「無實體網路廣告」營業項目，未來這個營業項目由數位部主管，另一個作法，則是使用電子簽章判別投放廣告的人，是否為詐騙集團。

現行電子簽章法實施逾20年以來從未修正，然而，隨著全球數位經濟崛起，各國也都開始重視電子簽章；而數位部提出的電子簽章法修正草案，明定電子文件及電子簽章的功能等同實體文件及簽章，確認電子簽章的法律效力。

對於數位部提出的電子簽章法修正案，立委並沒有太多意見，只對「3年落日條款」較有意見。

數位部先前在電子簽章法修正案中提到，「為提升智慧政府對電子文件、電子簽章的應用，刪除目前行政機關可公告排除使用電子簽章的規定，並設定3年落日條款，意即修法施行日起3年內，行政機關皆須適用本法。」但目前詐騙實在太多，打詐騙兵貴神速，許多立委都希望將時間點改為1年為主，如有充分理由，可以多延長2年。

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