快訊

破功？大甲媽遶境9天風平浪靜 今晚回鑾大甲街頭「多人打一人」

香港金像獎／Angelababy解封頒獎！「周處」擠下「富都」奪最佳亞洲華語電影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中東衝突再起 留意國際油價、美股、台股走勢

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中東緊張情勢再起，隨伊朗空襲以色列後，引發全球資本市場震動，雖伊朗已宣布軍事行情結束，但外電依然傳出緊張情勢降之際，法人機構表示，目前需觀察國際油價的反應，對美股、台股進一步的影響。

國內大型法人機構指出，若美國對伊朗實施更為嚴格的經濟制裁措施，則預估伊朗原油產量將因此減少每日70~125萬桶，並導致第2季布蘭特原油均價上漲至每桶93美元，季增15% ，全年每桶90美元，年增10%。

主要原因如下，第一，最新3月伊朗原油產量為每日325萬桶，根據2018-2020年期間，美國政府對伊朗實施制裁，並導致原油產量降到每日200~255萬桶為計算基礎，則預估美國一旦對伊朗加大制裁力道，伊朗原油產量將因此減少每日70-125萬桶（在伊朗未封鎖霍爾木茲海峽下），約占全球原油產量0.7-1.3%

第二，OPEC+等國，今年1~3月減產執行率超過60%，原油供應得到較好的限制。第三，夏天出行需求增加，預估第2季全球原油需求季增5%。

在相關因素隔，預估全球原油庫存缺口在第2季將來到每日150~200萬桶，按原油供需差1%，油價波動10%來計算，則在伊朗面臨制裁的情況下，預估第2季布蘭特原油均價將來到93美元，季增15%（原市場預估85美元）。

對下游塑化產業而言，雖然進入第2季是傳統需求旺季，同時也是亞洲裂解廠歲修旺季（煉油供應減少849萬噸，乙烯供應減少118萬噸），預估導致亞洲下游衍生物（PE、PP、EG）供應因此減少1~4%，市場供需得以轉好。

但在原油價格上漲、也將進一步墊高塑化業者生產成本下，壓縮塑化產品利差，不利亞洲輕油裂解獲利表現，對台股塑化族群看法暫持中立看法。

另外，也有大型券商認為，以伊衝突並非在伊朗報復後就結束，短期美股與其他股市還會反應利空，至於中期，儘管伊朗宣布軍事行情結束，但實際上，還要看以色列、伊朗、美國的三方反應。

金融市場方面，美債殖利率恐上升（以近期氛圍來說，對通膨的擔憂效應應會超過避險買盤的效果）；美元的避險買盤促使其還會繼續走高，黃金也有類似效應；而原油與相關類股受益於此題材，甚至部分工業金屬也將受益於國防相關題材。

伊朗 原油價格 美國

延伸閱讀

甩開「代理人」戰爭！伊朗首次直接攻擊以色列 警報聲響徹以國南部

兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

指控對中東態度「懦弱」！伊朗大規模空襲以色列 川普痛批拜登

中東局勢惡化…針對伊朗空襲以色列 義大利：召集G7領袖舉行視訊會議

相關新聞

0403地震未大規模停電 曾文生：與能源轉型有關

花蓮日前發生7.2強震，但卻未發生像過去921大地震時的長時間停電，年代電視「數字台灣」今晚播出訪問經濟部次長、台電董事...

核電廠除役2.4兆元 業者憂台灣財政重大危機

重啟核電議題從總統大選延燒至今，麥斯管理顧問公司創辦人陳世芳14日表示，據了解，一個核電廠反應器除役要花費4千億元，台灣...

中油：明起油價不調整

台灣中油宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽...

CPI連動機制加持 月領5萬退休勞工...會更多

根據勞保局統計，目前全台有兩位月領5萬以上「勞保年金王」，這「唯二」退休勞工，除具備長年資，亦靠CPI連動機制加持而推升...

中東局勢惡化 法人：油價通膨走勢牽動台股

中東緊張局勢急遽升高，美國道瓊工業指數上週五大跌475點，今天上午更傳出伊朗出動200多架無人機和發射飛彈報復以色列。法...

勞保年金將調漲91萬人受惠 預計調升幅度最高達7.59%

全球通膨高漲，為避免勞工退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。根據勞保局資料，預估2024年將有八個年度累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。