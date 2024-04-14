中東衝突再起 留意國際油價、美股、台股走勢

中東緊張情勢再起，隨伊朗空襲以色列後，引發全球資本市場震動，雖伊朗已宣布軍事行情結束，但外電依然傳出緊張情勢降之際，法人機構表示，目前需觀察國際油價的反應，對美股、台股進一步的影響。

國內大型法人機構指出，若美國對伊朗實施更為嚴格的經濟制裁措施，則預估伊朗原油產量將因此減少每日70~125萬桶，並導致第2季布蘭特原油均價上漲至每桶93美元，季增15% ，全年每桶90美元，年增10%。

主要原因如下，第一，最新3月伊朗原油產量為每日325萬桶，根據2018-2020年期間，美國政府對伊朗實施制裁，並導致原油產量降到每日200~255萬桶為計算基礎，則預估美國一旦對伊朗加大制裁力道，伊朗原油產量將因此減少每日70-125萬桶（在伊朗未封鎖霍爾木茲海峽下），約占全球原油產量0.7-1.3%

第二，OPEC+等國，今年1~3月減產執行率超過60%，原油供應得到較好的限制。第三，夏天出行需求增加，預估第2季全球原油需求季增5%。

在相關因素隔，預估全球原油庫存缺口在第2季將來到每日150~200萬桶，按原油供需差1%，油價波動10%來計算，則在伊朗面臨制裁的情況下，預估第2季布蘭特原油均價將來到93美元，季增15%（原市場預估85美元）。

對下游塑化產業而言，雖然進入第2季是傳統需求旺季，同時也是亞洲裂解廠歲修旺季（煉油供應減少849萬噸，乙烯供應減少118萬噸），預估導致亞洲下游衍生物（PE、PP、EG）供應因此減少1~4%，市場供需得以轉好。

但在原油價格上漲、也將進一步墊高塑化業者生產成本下，壓縮塑化產品利差，不利亞洲輕油裂解獲利表現，對台股塑化族群看法暫持中立看法。

另外，也有大型券商認為，以伊衝突並非在伊朗報復後就結束，短期美股與其他股市還會反應利空，至於中期，儘管伊朗宣布軍事行情結束，但實際上，還要看以色列、伊朗、美國的三方反應。

金融市場方面，美債殖利率恐上升（以近期氛圍來說，對通膨的擔憂效應應會超過避險買盤的效果）；美元的避險買盤促使其還會繼續走高，黃金也有類似效應；而原油與相關類股受益於此題材，甚至部分工業金屬也將受益於國防相關題材。

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