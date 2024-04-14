CPI連動機制加持 月領5萬退休勞工...會更多

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
根據勞保局統計，目前全台有兩位月領5萬以上「勞保年金王」，這「唯二」退休勞工，除具備長年資，亦靠CPI連動機制加持而推升老年年金給付。圖／聯合報系資料照片
根據勞保局統計，目前全台有兩位月領5萬以上「勞保年金王」，這「唯二」退休勞工，除具備長年資，亦靠CPI連動機制加持而推升老年年金給付。圖／聯合報系資料照片

根據勞保局統計，目前全台有兩位月領5萬以上「勞保年金王」，這「唯二」退休勞工，除具備長年資，亦靠CPI連動機制加持而推升老年年金給付。勞保局官員表示，近年因高通膨，年年調高老年年金給付，未來月領5萬元退休勞工將愈來愈多。

2022年時全台誕生第一位月領逾5萬元的「勞保年金王」，他月領金額高達5萬2,035元。這位男性勞工自16歲起工作就投保勞保，一路當到老闆，2015年請領勞保年金，已是76歲高齡勞工，目前應已高齡85歲。他累計勞保年資達60年三個月，平均月投保薪資4萬3,900元，又多領20%展延年金，當年每月年金可領4萬9,196元；2022年5月起，他的勞保年金因CPI累計漲幅5.77%跟著調升，就這麼順理成章月領逾5.2萬元。

2023年又增加一名月領5萬元退休勞工。這位男性勞工是從電子業退休，20歲開始工作，勞保年資長達60年，約80歲才請領勞保年金，加上20%展延年金，月領約4.7萬元，2023年5月起調高勞保年金7.4%，因此領取金額一舉破5萬元。

2024年5月起將有八個年度累計成長率跨越5％門檻，這是勞保年金開辦以來最大規模調升，估計約91萬名退休勞工受惠，有望誕生多位月領逾5萬元的退休勞工。

勞保局官員說，只要是預計調升八個年度，現已月領逾4.8萬元退休勞工，有望勞保老年年金給付將突破月領逾5萬元。

勞保年金 退休

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