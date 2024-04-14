台灣168／電價漲 今年CPI估增2.03%
主計總處表示，台電這次電價平均調漲11%，因是自4月調漲，對2024年全年消費者物價影響0.18個百分點，主計總處也因此預測今年CPI成長率2.03%，連續三年漲幅逾2%，但增幅持續縮小。
製造業生產轉為正成長
經濟部公布今年前二月工業累計平均生產指數85.01，年增7.24%；前二月製造業生產指數84.64，年增7.47%。排除春節因素來看，製造業生產正式結束自2022年6月來史上最長黑，轉為正成長。
10億高資產富豪約7,000人
中信銀公布的最新統計，2023年10億高資產富豪們，在台灣有大約7,000人，總資產規模更高達15兆，已直追億級富豪10.3萬人所累積的17兆規模。
銀行高資產戶管理規模9,085億
據金管會2024年2月底統計，十家銀行開辦高資產客戶數7,515人、管理資產規模（AUM）正式衝破9,000億元大關達9,085億元，各月增187人和277億元，排名更出現大洗牌，第一銀行在睽違一年後，以9億元之差擠下合庫，躍第三大。
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