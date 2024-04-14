百大創新機構 11台廠上榜 科睿唯安15日頒獎

2024年科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮將於15日下午，在張榮發基金會國際會議中心舉行。今年入榜的11家台灣機構包括：工研院、鴻海（2317）、聯發科、台積電、友達光電、台達電、瑞昱半導體、緯創資通、南亞科技、華邦電子與中光電，並由科睿唯安副總裁暨全球智權策略長 Vasheharan Kanesarajah特地到場進行頒獎儀式。

全球領先的專業資訊服務領導者科睿唯安（Clarivate），於年初發表2024年全球百大創新機構報告，台灣機構表現優異，連續四年排名高居全球第三。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據，主動分析全球企業或機構之創新能量，根據科學化專利指標進行評選，以表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及其所展現的絕佳創造力。

工研院在經濟部支持下，連續七年，第八度榮獲全球百大創新機構獎，今年全球僅有三家研究機構入選，工研院為其中一家，創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄。

友達專注先進顯示技術研發、洞悉市場需求，並長年致力綠色技術，專利布局兼容創新與永續，成果綻放海內外展現企業韌性。今年「全球百大創新機構」友達名列全球第22，更於台灣入選企業中位居第一。

經濟部智慧財產局（TIPO）公布的「2023年專利百大」榜中，友達在綠色專利表現突出，歷年累積至2023年底，已公開公告的綠色專利達874件，數量領先該榜之前十大專利申請企業，展現企業前瞻性與企業社會責任。

中光電今年首度入選全球百大創新機構，肯定中光電專注前瞻研發的卓越表現。中光電表示，將秉持「科技扎根，永續經營」的使命，持續全球化布局。

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