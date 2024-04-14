製造業無薪假 受矚目

勞動部將在16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。製造業實施無薪假人數現仍維持7,000人以上，仍未明顯降溫，後勢值得觀察。勞動部分析，長期來看，整體無薪假朝正面方向走，惟短期內受訂單未回穩影響，仍會起起伏伏。

據勞動部1日發布統計，全體行業中有346家、7,736人實施無薪假，較上期增加十家、448人。其中，製造業無薪假人數占達九成二，可見製造業是無薪假的重災區。

近期無薪假走勢

而且，製造業無薪假再度呈增加走勢，有240家、7,117人實施無薪假，較上期增加三家、430人。若觀察四大製造業實施無薪假人數，金屬機電業、資訊電子業及民生工業皆呈微減，惟化學工業呈增加514人。

勞動部官員表示，在化學工業中，這期有一家橡膠相關製品業者，新增通報實施500多人，主要原因是外銷訂單減少。該家業者先前已實施200多人，加計這次新增500多人，合計達700人。這次通報實施一個月，月休1至2日。

官員坦言，這家橡膠相關製品業者實施無薪假是採「浮動」，依每月接單而浮動實施，不排除下月實施人數會依訂單而增加或減少。此外，這期也有一家自行車零件製造業提前中止實施約200多人。

勞動部表示，其他產業大多都只有零星變動增減，如批發及零售業雖新增六家實施，但都是小型業者、人數也不多，合計18人。

官員分析，目前有製造業再通報實施、也有中止，整體來看製造業無薪假仍是呈逐步和緩，實施原因是個別業者遭遇訂單減少情況，並未擴散到整個產業鏈；未來第2季實施無薪假的情況仍需要視外銷情況而定。

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