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國營事業徵才 起薪4.1萬
四大國營事業將招募新血，經濟部昨（12）日表示，今年將舉辦所屬事業新進職員招考，台電、中油、台糖與台水暫定釋出665個名額，以電機類招考168名為最多，起薪4.1萬至4.2萬元，預估進用後第五年，月薪最高可上看近6萬元，訂於10月13日進行甄試初（筆）試。
經濟部指出，為因應國營事業人力需求，並傳承核心技術及經驗，四大國營事業持續徵才，本次甄試共有23個類別，其中電機類招考168名為最多，如台電因應穩定供電及邁向電力淨零轉型所需電網電力、儀控、運轉維護等專業人才。
除了電機類別外，企管釋出115個名額為次多，另有人資九名、財會29名、資訊33名、圖書資訊四名、統計資訊三名、政風四名、法務四名、地政18名、土地開發四名、土木45名、建築八名、機械85名、儀電44名、環工十名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫三名、農業八名、化學九名、化工製程39名、地質六名、地球物理三名，合計665人，號召全台各領域人才加入國營事業行列。
甄試簡章預定於2024年6月12日於甄試網站及經濟部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章，至於應考資格、報名方式、報名日期及其他事項可參閱甄試簡章。
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