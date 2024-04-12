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瑞銀：中東緊張推升黃金年底看2500美元 日圓溫和走強

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）12日指出，認為金價仍有上漲空間，今年年底或觸及每盎司2,500美元，雖然因升息觀點轉變而再次出現金價暫時下挫的可能性仍存，但認為央行對黃金的買盤可能會繼續。

黃金價格周四上漲0.5%，自從美國高於預期的3月CPI數據公布後，金價收復了周三跌幅的一半。在美國和以色列政府警告伊朗不要發動報復性襲擊的背景下，地緣政治緊張局勢再對金價起到支撐。除了CPI數據外，美聯準貨幣政策會議紀要還顯示，官員擔心上個月對抑制通膨所取得的進展有所停滯。通常情況下，黃金作為非生息資產，利率的上升通常會使金價下行。

瑞銀估計金價仍有上漲空間，今年年底估觸及每盎司2,500美元，建議投資者可以考慮採取結構化策略，以捕捉黃金的潛在收益，同時避免短期內的金價盤整。

日圓部分，瑞銀指出，日本央行行長植田和男本周三表示，央行在制定貨幣政策時不會直接對匯率走勢做出反應，否認了市場關於日圓大幅貶值可能迫使其升息的猜測。植田和男告訴議會，他預計政策仍將更多取決於潛在通膨水準，日本央行認為潛在通膨率仍低於2%以及工資增長率。今年3月，日本央行時隔17年來首次升息，結束了八年的負利率時代。但這一舉動並沒能重振日圓，截止昨日美元兌日圓的交易在153左右，接近34年低點。

瑞銀認為，植田和男言論符合預期，儘管央行退出負利率，短期仍保持寬鬆政策，中期估計美元兌日圓走低的關鍵催化劑將是美聯準開始降息周期，該周期將在今年第3季開始，雖然日圓在2024年剩餘時間裡有溫和走強的空間，不會大幅走強進而削弱日本股市。在日本股票方面，看好國內復甦和公司治理改革的受益者，如大型銀行。我們也看好落後的周期性敞口，如房地產行業等。

日圓 日本央行 金價

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