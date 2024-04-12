你年終領多少？主計總處：今年平均年終1.69個月、近九年最高

行政院主計總處12日公布今年廠商發放年終獎金平均1.69個月，金額為7萬7,348元，略高於去年的1.68個月、7萬5,526元，今年較去年增加1,822元，為近九年新高。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，主因疫後內需服務業復甦。

主計總處每年會統整前一年12月、當年1月及2月的年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費），以此估算廠商發放年終獎金情形。

陳惠欣指出，各行業中，以金融保險業平均3.64個月最多，表現比去年的3.41個月更好，金額25萬1,402元，製造業2.11個月次之，金額9萬1,948元，排名第三的是不動產業的2.04個月，前三名排名和去年一樣。第四名則是運輸及倉儲業的1.75個月。

不過，製造業發放月數略低於去年的2.14個月，但金額還是增加，今年發放金額為9萬1,948元，去年則為9萬1,477元。對此，陳惠欣表示，主因受到製造業景氣自2022年下半年全球景氣趨緩影響。

至於代表半導體的電子零組件製造業，今年年終獎金發放月數為2.76個月，也低於去年的2.8個月，但年終獎金金額為15萬250元則是較去年的14萬9,013元增加。

在內需部分，批發業今年年終獎金發放月數為1.31個月，較去年1.34個月，減少0.03個月，陳惠欣表示，批發業跟製造業連動較相關，因此受到影響。但，零售業今年年終獎金發放月數為0.98個月，較去年0.95個月，則是增加0.03個月。

另外在住宿及餐飲業部分，今年年終獎金發放月數為0.59個月，較去年0.50個月為多，今年年終獎金金額2萬269元，也較去年1萬6,754元為多。

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