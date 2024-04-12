今年年終獎金創九年最高 還是這行業最高每人平均領25.1萬元

主計總處今天發布2月受僱員工薪資，同步公布113年各行業年終獎金發放情形，113年工業及服務業廠商發放年終獎金平均1.69個月、77348元，創105年以來、九年最高。其中還是由金融保險業平均3.64個月奪冠，每人平均251402元，其次是製造業2.11個月、91948元；第三名是不動產業2.04個月。

主計總處表示，113年廠商發放年終獎金情形，是以112年12月、113年1、2月的非經常性薪資（不含加班費）計算。結果113年全體受僱員工每人年終獎金平均約1.69個月、77348元，比112年的1.68個月略少0.01個月，獎金75526元增加1822元，

各行業別仍以金融保險業3.64個月高居第一，其次是製造業的2.11個月、不動產業2.04個月排名第三、運輸倉儲業1.75個月排名第四。

主計總處表示，製造業受到111年下半年景氣趨緩影響，相關產業113年年終獎金都比112年少，113年製造業全體年終獎金2.11個月，比112年的2.14個月減少0.03個月，但是因為經常性薪資增加，因此獎金金額增加，112年91477元，113年91948元。其中最受矚目的電子零組件，113年2.76個月、年終獎金150250元，112年則是平均2.8個月、149013元，增加1237元。

但是內需服務業則是剛好相反，由於疫後觀光旅遊回溫，去年業績普遍比前年好，因此相關產業年終獎金都是113年比112年高。例如住宿及餐飲業113年0.59個月、20269元，較112年的0.50個月、16754元，增加0.09個月、3515元。

批發及零售業表現也反映內需、出口大不同。與出口相關的批發業，113年年終獎金平均1.31個月，較112年1.34個月減少0.03個月，但偏向內需市場的零售業，113年是0.98個月，較112年的0.95個月增加0.03個月。

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