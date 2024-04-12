前2月實質總薪資轉正 年增1.29%創近三年最高

主計總處今天發布2月受僱員工薪資及人數，總計1至2月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資每人每月平均46017元，較上年同期增加2.39%，增幅近六年次高，惟剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.03%，連續二年負成長，意味加薪還是不敵通膨。但前2月每人每月總薪資平均81982元，增加3.74%，創六年最高，剔除物價後，實質總薪資年增1.29%，創近三年最高。

不過1至2月受僱員工人數843.5萬人，其中製造業年減3.9萬人，主計總處官員坦承，景氣疲軟循環對製造業影響仍在。

對於實質總薪資年增1.29%為三年最高，主計總處綜合統計處副處長陳惠欣分析，「有一點春節效應」，原因是去年春節是1月，年終獎金可能在111年12月及112年1月發放，但今年春節是2月，獎金集中1、2月發放，造成今年前2月加上年終獎金的總薪資增幅特別高，但經常性薪資增幅也高，也可能薪資成長動能帶動總薪資增幅。

接下來3月實質薪資能否持續轉正？陳惠欣表示，今年前2個月名目經常性增幅2.39%是近六年次高，主要是基本工資提高，以及疫後復甦帶薪資成長，因此即使2月有春節帶動消費者物價指數年增率達3.08%，前2月實質經常性薪資僅微減0.03%，以3月CPI為2.14%來看，今年第一季實質薪資轉正可以期待。

主計總處公布2月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均45917元，月減 0.44%，年增 2.52%；加計獎金及加班費等非經常性薪資35659 元，合計後總薪資平均81576元，年增54.84%。

至於勞動市場狀況，則可看出出口與內需兩樣情。1至2月受僱員工人數平均843.5萬人，雖年增2.4萬人，但是其中服務業受僱員工人數明顯增加，例如住宿及餐飲業年增1.5萬人，醫療保健及社會工作服務業、批發及零售業也分別增加1.1萬、9千人，製造業卻年減3.9萬人。

陳惠欣表示，製造業人數變動有春節臨時性工作人數減少，以及轉職潮影響，但年減3.9萬人，顯示全球景氣循環對製造業影響仍在。惟累計前兩個月製造業加班工時年增0.6小時，雖有工作天數較去年增加2天影響，但顯示製造業成長動能仍在。

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