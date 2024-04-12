113年平均年終1.69個月 金融保險業3.64個月居冠

中央社／ 台北12日電
新台幣示意圖。圖／Ingimage
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主計總處今天公布今年年終獎金發放情形，113年工業及服務業廠商發放年終獎金平均為1.69個月，略高於112年的1.68個月。

主計總處每年會統整前一年12月、當年1月及2月的年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費），以此估算廠商發放年終獎金情形。

進一步觀察今年各行業年終情況，年終獎金最高者仍由金融及保險業平均3.64個月居冠，且表現比112年的3.41個月更好；製造業平均年終則為2.11個月，低於去年的2.14個月。

加班費 年終獎金

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