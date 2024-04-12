油電糖水四大國營事業釋出655名職缺 撐5年月薪上看6萬元

想換可以逐年加薪的工作嗎？機會來了！經濟部四大國營事業招募新血，釋出員額665名，起薪4萬1千元，今年10月13日筆試，晉用後若工作表現良好，第5年月薪上看6萬元。職缺以電機類招考168名最多，主要是台電因應穩定供電及電力淨零轉型的需求，廣徵電網電力、儀控、運轉維護人才。

經濟部人事處副處長丁慧翔表示，雖然現在公告招募名額只有665名，但6月簡章正式公告後，招募人數很有可能會再增加，去年原本公告招募人數也是665名，但6月簡章公告缺職釋出多達1145個，不過，國營事業在就業市場上相對受歡迎，因此報考人數通常有2、3萬人，錄取率大多會在5％以下。

經濟部表示，今年舉辦所屬事業新進職員招考，台電、中油、台糖與台水目前暫定釋出665名額，其中台電418名最多，中油159名、台糖65名、台水23名，起薪約4萬1千至4萬2千元。甄試簡章預定6月12日上網公告，10月13日筆試，歡迎有志者趕緊加入行事曆，把握報名機會。

本次甄試共有23個類別，以電機類招考168名為最多，企管釋出115個名額居次，另有人資9名、財會29名、資訊33名、圖書資訊4名、統計資訊3名、政風4名、法務4 名、地政18名、土地開發4名、土木45名、建築8名、機械85名、儀電44名、環工10名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫3名、農業8名、化學9名、化工製程39名、地質6名、地球物理3名，

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