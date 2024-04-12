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守好護國群山營業秘密 智慧局公布學研機構管理要領

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部智慧財產局12日公布「學研機構營業秘密管理實作要領」，分享13招保密心法，協助學研機構完善營業秘密保護機制，作為企業堅強的後盾。

智慧局表示，台灣半導體技術獨步全球，能夠不斷推陳出新，營業秘密保護不可少。近年政府積極鼓勵產學合作，學研機構已成為研發重鎮，有必要協助學研機構提升營業秘密保護意識及敏感度，因此公布「學研機構營業秘密管理實作要領」。

此外，智慧局為了協助企業建構營業秘密保護機制，歷年來已編製教戰手冊，目前更新到3.0版，並編製「中小企業營業秘密保護機制檢核表」、實務案例集，獲得企業好評，讓硬梆梆的文字化為具體作法，有效協助企業保護營業秘密。

智慧局表示，與產業互動多年的心得，產業創新需要研發作為後盾；產學合作時，企業將營業秘密提供給學研機構，學研機構產出的研發成果也可能是營業秘密。因此，學研機構亦須重視營業秘密管理，特別是在研發過程中或研發成果尚未技術移轉、授權之前，如果不小心外洩營業秘密，不但會影響產學合作成果的商品化進程，更影響企業轉型、競爭優勢與獲利營收。

智慧局還提到，考量現有的教戰手冊、檢核表是針對企業而設計，而學研機構有其學術開放共享文化及規模大小，因此特別針對學研機構量身設計13招實作要領，由「資料管理」及「人員管理」二面向分成三個階段逐步落實。

「入門階段」須事先區別哪些文件是營業秘密、設定哪些人有權限接觸營業秘密，做好基本保護；「基本階段」更進一步定義營業秘密的範圍，包含實驗研究取得的數據或參數、有權限接觸營業秘密者有何種重製、流通或使用的權限範圍；於「強化階段」時，學研機構就職務異動、人員流動、文件之取用、重製、銷燬等，建立專責人員審核機制，並加強教育宣導，深化管理制度。

智慧局強調，「學研機構營業秘密管理實作要領」是希望學研機構透過認識自身內部管理制度、人員、資源及研究領域等，逐步建立適合內部文化的管理作法，只有學研機構建立更強韌的營業秘密保護網，保護產學研之研發量能及成果，才能讓遍及全國各地之學研機構成為護國群山企業發展的後盾。

半導體 產學合作

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