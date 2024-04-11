新北成立403震災企業關懷輔導團 供災後相關補助與諮詢

新北市政府為協助轄內因403地震而遭受災損的企業早日重振，新北市政府經濟發展局第一時間即啟動「企業訪視關懷輔導媒合團」，供災後相關補助、稅務減免等諮詢服務，並加碼貸款利息補貼，積極媒合受災企業土地及廠房需求，並向台電、天然氣公司爭取電氣緩免等協助方案。

經發局表示，新北受403地震影響嚴重區域，包含中和、土城、新莊及八里等四區建築物，具營業登記之公司行號初步統計有40多家。因營業場域已被判定列貼為紅單及黃單之危險建物，主要結構毀損或無法繼續使用，為爭取災損業者的權益，新北市政府希望中央針對受災企業相關補貼減免，可比照花蓮地區企業補助政策。

此外，針對電力及天然氣部分，經發局也於2024年4月8日函請台電及天然氣等相關業者，替受災企業爭取減價或緩繳，其中天然氣部分，無法繳納者可併下期繳納且免計違約金，限制使用或停止供氣日數，一個月內超過72小時或單次超過24小時，按比例減免基本費用；另電費部份，依台電營業規章，按電價種類、停電時數或日數，分別扣減電費，另倘房屋毀損重建再向台電申請復電者，免收復電費及新建長度設置費。

至於建物毀損後房屋重建或重新購買機具設備部分，經發局也已於2024年4月11日公告「新北市政府中小企業信用保證融資貸款因應受災企業利息補貼方案」，主動協助本市屬紅黃單之受災中小企業，提供信用貸款融資利息補貼，每家廠商補貼貸款額度最高50萬元，貸款期間每年六成利息補貼，詳情可洽：（02）2960-3456分機5294黃小姐。

經發局補充，為利企業快速瞭解新北市政府及中央災害協助資訊，經發局已整合多方資源，並主動成立地震受災企業關懷輔導媒合團單一服務窗口，民眾可於周一至周五自8：30－12：00，13：30－17：30撥打02-29603456（新北市境內可撥打1999）分機5397陳先生，將由專人協助提供專責窗口。

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