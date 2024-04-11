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勞動部增設最低工資諮詢小組 增加審議委員交流

中央社／ 台北11日電
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛。中央社
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛。中央社

勞動部首屆最低工資審議委員名單上月出爐，勞動部今天說，將增設最低工資諮詢小組，利用諮詢會議形式讓審議委員討論、交流，有利於審議大會審議進行。

保障勞工基本工資，勞動部每年第3季都會召開基本工資審議會審議基本工資是否要調整，除了審議大會外，每季也都會召開基本工資工作小組會議，讓審議雙方可以見面交流、討論。

最低工資法今年初上路，取代基本工資審議，雖然最低工資法規有增設研究小組，讓研究小組能提出相關報告讓審議委員參考，但研究小組成員中缺乏勞資代表，也同時取消了工作小組機制，使得審議委員恐怕1年只會在審議大會見1次面，缺乏溝通空間。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，勞動部規劃增設最低工資諮詢小組，功能如同過去工作小組，會將最低工資審議成員、過去工作小組的成員納入，預計25至27人。

黃維琛表示，屆時研究小組提出的研究報告以及相關產經指標都會給予諮詢小組成員參考，讓審議委員可以透過諮詢小組形式交流、討論，不會有1年才見1次面的情況。

黃維琛也說，過往工作小組會議連同審議大會，審議委員1年會見面4次，而最低工資諮詢小組預計最快5、6月召開第1次會議，並視情況安排下次會議於每年底或年初。

勞動部 基本工資

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