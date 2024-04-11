AI 時代數統人才後勢看漲 現職月薪平均已有55,605元

AI時代來臨，數統人才（具有數學/統計學類背景）在就業市場的搶手度也將隨之水漲船高。根據1111人力銀行11日發布的最新數統人才就業現況調查顯示，數統背景的上班族現職月薪平均為55,605元（不包括獎金/年終/分紅），與主計總處公布的2023年全年每人每月經常性薪資45,496元相較，雖然明顯高出22%，但仍期待往上提升至68,015元才符合心目中的理想薪資。

1111人力銀行指出，數統人才任職的產業分布以教育界比例最高33.3%，其次則是資訊科技業20.6%、傳產製造業15.2%，以及工商服務業(金融業)12.7%等，從事的熱門五大職務包括：教師/補教老師15.9%、軟體工程師14.0%、金融機構人員13.1%、品保工程師11.2%以及數據分析師9.3%。

調查還指出，數統人才所具備的職能五大優勢包括「邏輯清楚思考縝密」、「具備分析和解決問題的能力」、「具備統計與運算能力」、「反應敏捷思考靈活」，以及「專注度與耐力佳」。

過去坊間常有數學系畢業只能從事教職的迷思，但其實以數學為核心知識應用層面廣泛，包括工程、科技、金融、管理與統計等各個領域都適用；為了提升就業競爭力，透過考取專業證照42.4%、跨領域學程41.2%、自費進修課程32.1%、考取外語檢定29.6%以及他系專長學程23.6%等，全方位堆疊職能，增加職場含金量。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示「數學為科學之母」，許多科學與工程上的問題，都要透過數學來解決，近年熱門的大數據、AI人工智慧，或是傳統產業的自動化，更需要數統背景做分析，因而相關人才在就業市場愈來愈受到注目。

一般人常有「數學系無用論」迷思，但實則不然，根據調查指出，受訪上班族的現職與在校所學的相關性，有高達62.1%給予高度正向肯定，其中包括39.9%認為部分符合企業需求以及完全學以致用22.2%；另外19.6%出現學用落差在職場需重新學習，以及18.3%學非所用。特殊的是，調查也指出，有高達71.1%並不後悔當初選擇的系所，僅有28.9%坦言後悔了。

但再問及數統人才對現職滿意程度時，有53.6%表示滿意、46.4%不滿意，原因在於：薪資停滯難成長50.7%、薪水待遇不佳41.4%、前景不被看好29.4%、工時太長28.2%，以及可選擇的工作少25.6%。

曾仲葳指出，就業考量的選系方向，已成為多數考生選填志願的準則，因而許多大專院校正積極推動跨域學程、專長學程、跨校選課機制等，鼓勵學子全方位探索興趣，數統學類的學習觸角延伸甚廣，包括軟體工程學程、金融科技專長學程、巨量資料分析學程、人工智慧與數學學程、數理財務學分學程、精算統計學程、量子計算與資訊學程、計量與財務學分學程等，全方位養成學生專業領域的能力，而台灣素有科技島美譽，未來的理工人才需求只會有增無減，建議已有紮實學理背景的數統人才，發揮優勢累積硬實力，建立自身無可取代的價值，才能在就業市場立於不敗。

上述「數統人才就業現況」調查，是1111人力銀行針對求職會員進行立意抽樣，調查期間自2024年3月11日至4月3日，總計回收871份。

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