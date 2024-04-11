「數學系無用論」？數統背景上班族7成1不後悔 平均月薪5.5萬

一般人常有「數學系無用論」迷思，但1111人力銀行「數統人才就業現況調查」發現，受訪上班族的現職與在校所學的相關性，高達62.1%給予高度正向肯定，七成一表示不後悔當初選擇。數統背景上班族現職平均月薪55,605元，比官方整體平均月薪高出22%。

調查指出，受訪上班族的現職與在校所學的相關性，有高達62.1%給予高度正向肯定，其中包括39.9%認為部分符合企業需求以及完全學以致用22.2%；另外19.6%出現學用落差在職場需重新學習以及18.3%學非所用。特殊的是，調查也指出，有高達71.1%並不後悔當初選擇的系所，僅有28.9%坦言後悔了。

根據調查顯示，數統背景的上班族現職月薪平均為55,605元（不包括獎金/年終/分紅），與主計總處公布的2023年全年每人每月經常性薪資45,496元相較，雖然明顯高出22%，但仍期待往上提升至68,015元才符合心目中的理想薪資，因此問及對現職滿意程度時，有53.6%表示滿意、46.4%不滿意，原因在於：薪資停滯難成長50.7%、薪水待遇不佳41.4%、前景不被看好29.4%、工時太長28.2%以及可選擇的工作少25.6%。

國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培表示，數學系的學習過程重視邏輯思考，擅長以抽象思維解決不同領域的問題，因此數學系的學生可以勝任不同的職務，近年校方大力鼓勵跨領域學程，希望在課程之外把產業界帶進教室，解決產業問題，也讓數學系走出教室。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，就業考量的選系方向，已成為多數考生選填志願的準則，因而許多大專院校正積極推動跨域學程、專長學程、跨校選課機制等，鼓勵學子全方位探索興趣，數統學類的學習觸角延伸甚廣，包括軟體工程學程、金融科技專長學程、巨量資料分析學程、人工智慧與數學學程、數理財務學分學程、精算統計學程、量子計算與資訊學程、計量與財務學分學程等，全方位養成學生專業領域的能力，而台灣素有科技島美譽，未來的理工人才需求只會有增無減，建議已有紮實學理背景的數統人才，發揮優勢累積硬實力，建立自身無可取代的價值，才能在就業市場立於不敗。

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