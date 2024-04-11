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日圓兌美元匯率已貶值7% 景順：日圓估將繼續承受壓力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，如果日圓兌美元匯率跌至155水位，日本財務省可能會出手干預。路透
景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，如果日圓兌美元匯率跌至155水位，日本財務省可能會出手干預。路透

2024年迄今，日圓（JPY）兌美元匯率已貶值7%，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，日圓預計將繼續承受壓力，但如果日圓兌美元匯率跌至155水位，日本財務省可能會出手干預。

趙耀庭表示，趙日圓是今年表現最差的主要已開發市場貨幣，兌美元跌近7%。雖然日本央行已結束其負利率政策、殖利率曲線控制及其他非常規政策工具，但結果依然如此。日本央行的鴿派聲明加上其繼續購買日本政府債券，或許意味著日圓將繼續於當前水準徘徊。

美國聯準會今年的降息幅度可能有限，美國經濟成長環境更加穩健，通常預示著美元走強而日圓走弱。此趨勢可能會讓日圓持續受到壓力，但若日圓兌美元向155的水位下跌，日本財務省可能會出手干預。

預計，日本央行將先於市場預期於6月／7月再次升息，日圓所受的壓力或許會有所緩解。

近期的企業短觀調查（Tankan survey）顯示，企業狀況穩健良好，企業的長期通膨預期仍高於2%。有鑑於日本陷入停滯性通膨已有數十年之久，這是十分正面的信號，但日本央行對於緊縮貨幣政策可能會維持審慎的態度，特別是考慮到家庭消費仍然脆弱。

趙耀庭表示，長遠而言，預期結構性因素將會為日圓帶來部分支撐，日本保持著可觀的經常帳盈餘，以購買力平價計算，日圓評價具吸引力，而日圓兌一籃子貿易加權貨幣的匯率跌至接近歷史低點。由於日本央行已結束其量化寬鬆政策，日本的長期債券殖利率可能於未來幾季溫和上升，這應會促使日本央行購買更多日本政府債券，實質上相當於重啟量化寬鬆政策，預期到2024年底，10年期日本政府債券殖利率將從目前的0.717%上升至1%左右。

日本央行暫停擴大資產負債表的影響是否比升息更大？趙耀庭認為，一般而言，我傾向於認為央行的行動體現在利率上。就日本央行的資產負債表而言，情況確實如此，有鑑於日本央行採取的審慎態度，為資產負債表造成的影響甚至會小於升息。

日圓 日本央行 美元匯率

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