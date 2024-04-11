美股終場盡墨 法人：台股短線高檔震盪

竹科是台灣重要的經濟命脈，也是引領台灣的科技重鎮，不過台南科學園區近年快速竄起，去年因全球需求疲軟，竹科營業額嚴重衰退一成以上，南科反因3奈米製程大爆發，營業額逆勢成長快7%，營業額衝上1.58兆元，一舉超越竹科，表現亮眼。隨著南科發展迅速，過去薪資一直追不上北部、中部的台南，有機會跟上了嗎？南部人可以不用再北漂？

2024-04-11 06:00