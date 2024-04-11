出口連五紅 資通、視聽產品創三高
AI商機續添柴火、部分產業庫存回補，財政部昨（10）日統計，在各大貨類中，3月正成長貨類已經增加至六大類，近20個月以來首度「紅過半」，且3月資通與視聽產品再度創三高紀錄，傳產貨類出口逐漸露出曙光。
財政部統計處長蔡美娜表示，資通與視聽產品主要受到AI應用持續擴散，在3月再度交出「三高」的好成績，包括出口值達126.5億美元、年增率達1.65倍、出口占比突破三成達30.3％，這三個指標都是歷年單月新高。
電子零組件出口仍出現年減，3月減幅為5.5％。蔡美娜解釋，因部分客戶拉貨力道稍顯不足，但更關鍵的是受到這幾年全球供應鏈重整，許多伺服器跟網通業者擴大在台灣生產比重，「這會改變整個電子零組件供應路徑，以前出口到國外，變成就近供應國內廠商」，銷售數值就不會反映在電子零組件的出口值。
傳產貨類方面，隨客戶回補庫存，拉貨節奏趨於順暢，逐漸出現築底回穩跡象，出口減幅普遍縮小或轉為上升。
蔡美娜指出，機械、基本金屬及其製品、化學品的出口，分別年增0.8％、1.9％、3.8％，礦產品出口也出現7％成長，但運輸工具則是受到歐美兩大主力市場對於自行車與零件買氣薄弱，出口年減14.2％，顯得相對遜色。
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