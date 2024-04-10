通膨時代／92%上班族薪水不夠 外食開銷增、房租壓力大

目前正處於通膨時代，物價上漲更吃掉薪資成長，特別是面對外食與房租這兩大固定生活支出，已造成上班族沉重經濟壓力。根據yes123求職網10日發布的最新調查顯示，高達92%上班族覺得個人薪水不夠用，逾七成上班族外食開銷較去年同期增加，八成五房租壓力大，光外食和房租就吃掉四成二的薪水。

若想要收入能夠用，擺脫「薪貧族」的命運，上班族平均預估月薪要增加10,862元，也就是超過一萬塊；其中甚至有16.1%的人認為，其實需要調薪「兩萬元(含)以上」。

而且如果不分上班或休假，今年每月個人「外食」總花費，平均落在8,412元，因此換算下來，一天大約是280元；若以「官方經常性薪資」46,140元估算，光是外食這一項，大概就「吃掉」一成八的月收入，至於主要是在哪一餐開銷的變化呢？在可複選狀況下，每天三餐「最有感」的依序是：「晚餐」(89.4%)、「午餐」(74.6%)、「早餐」(42.2%)。

而每逢上班日如果需要「外食」，自認「價格」是優先考量的佔55.6%，不過「食品安全」是優先考量則有44.4%。至於上班族曾經因為「外食」，導致過身體不適的比例，合計共有57.9%：其中36.8%屬於「沒有因此請假」；21.1%屬於「因此請假」。

此外，這次調查也顯示，目前有46.1%的上班族屬於「租屋族」。至於目前每月房租，平均支出為11,098元，如果以「官方經常性薪資」46,140元估算，光是租金這一項，大概就「吃掉」二成四的月收入。

難怪對於這樣的租金支出，有高達84.6%的「租屋族」會感到壓力大。更糟糕的是，也有88.3%的租屋上班族擔心，「升息與電價調漲」造成租金跟著增加。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，像是租屋的地點，如果離公司較遠，可能房租較便宜，但通勤時間與成本較多；反之租屋處離公司較近，雖然不用怕塞車遲到，但租金可能較貴。以及針對每天三餐，若想要完全不靠外食，又需要額外花時間與精神，再去開伙製作料理，這部份吃的開銷需要耐心與耐力，才能真的省到錢。

楊宗斌進一步指出，要讓勞工對加薪兩字「有感」，其實是要提升「實質購買力」，例如「通膨警戒線」為CPI年增率2%，若以「官方經常性薪資」46,140元估計，企業方面至少要「齊頭式」調高月薪約900元以上，才算是抵消掉物價的漲幅。

上述「上班族吃住開銷與電價衝擊調查」，是由yes123求職網於2024年3月22日到4月7日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%。至於企業有效問卷共1,058份，信心水準為95%，誤差值為正負3.01%。

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