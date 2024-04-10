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離岸風電3-2期10日截標 台亞不玩了

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部主導離岸風電區塊開發三之二期今天截標，台亞風能昨天宣布，經審慎評估後決定不參與台灣離岸風電區塊開發第二期選商。這是繼西班牙電力集團伊比德羅拉之後，第二家宣布退出三之二期選商的開發商。

台亞風能成立於二○二○年，為台灣唯一擁有本土團隊與資金的開發能源商，過去從潛力場址、區塊開發第一期均全力支持政府能源政策，並成功獲配容量取得開發資格。台亞風能亦積極籌備風場前期準備工作，包括位於苗栗「環亞離岸風力發電計畫」已通過環評，具備投標資格。

因面臨高通膨、高利率的大環境，推升離岸風電開發成本，而企業購售電合約（ＣＰＰＡ）洽談也未如預期順利，台亞風能曾加入聯名建議經濟部延後三之二期選商作業行列，但經濟部拍板如期在十日截標，對於參與三之二期選商，台亞風能一度猶豫；昨天終於對外宣布不參與。

台亞風能昨發布新聞稿表示，雖不參與區塊開發三之二期選商，仍將投注更全面有效的社會溝通及專注於目前參與專案的進程推動，扮演台灣能源轉型關鍵角色，致力提升台灣能源多元及自主性。

西班牙商伊比德羅拉三日宣布不參與三之二期投標，率先開出第一槍，台亞風能昨天宣布跟進，讓這次三之二期投標情況受關注，攸關離岸風電開發能否順利推動。

經濟部 西班牙 離岸風電

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