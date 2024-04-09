台新人壽擴大招募業務菁英 將徵召300位優質壽險顧問

台新人壽宣布啟動大規模業務菁英徵才招募計畫，預計徵召300位優質壽險顧問，於招募計畫期間內將提供新人安心的財務補助以及多元的職涯發展規劃，並提供為期二年每月新台幣3萬至8萬元的財務補助，以支持新人從業起步時期朝夢想穩健邁進。

為了提供優質的保險商品與服務給更多民眾，台新人壽今年持續擴大招募、壯大壽險顧問業務通路，此外台新人壽2023年在壽險業界業務員登錄人數普遍下滑的情形下，還逆勢成長近10%，業務員人力發展表現亮眼。

根據勞動部統計，2022年初任人員月薪平均為新台幣3.4萬元，但整體仍有高達24.2%的新鮮人只領取最低基本工資（新台幣25,250元）。壽險顧問因具時間自主性與收入成長空間彈性高，成為現代人追求職涯與生活平衡的優質職業選項。

台新人壽亦推出業務主管特別招募專案，以優厚的待遇及菁英式職能培訓，網羅具備相關經驗的傑出人才，此次徵才，將以招募年滿20歲、大專畢業，2年以上工作經驗，樂觀積極、具有創業企圖心與服務熱忱的人才加入。

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