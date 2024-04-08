我最大製造業！積體電路業2023年產值3.2兆元 創歷史次高
經濟部統計處8日指出，積體電路業產值已是我製造業各業之冠。2023年積體電路業產值達3兆2,612億元，年減12.9%，仍創下歷史次高紀錄；隨著人工智慧需求強勁，2024年產值可望轉呈正成長。
經濟部表示，積體電路在科技生活中扮演著至關重要的角色，我國憑藉著不斷研發高階製程技術，積體電路產值自2012年起連續11年正成長，並自2014年起超越石油及煤製品業及化學原材料業，躍居製造業各業之首。2022年產值達3兆7,431億元，創歷史新高。
經濟部指出，2023年前3季受全球通膨及升息影響，消費性電子產品需求疲軟，供應鏈進行庫存調整，產值呈雙位數減幅下滑，第4季受惠高效能運算與人工智慧需求強勁，減幅明顯收斂至年減1.3%，2023年全年產值3兆2,612億元，年減12.9%，仍創下歷史次高紀錄。
若進一步觀察積體電路業各主要產品變動情況，經濟部指出，隨製程技術演進，12吋晶圓代工產值占比不斷提升近七成，12吋晶圓代工為我積體電路業最重要的支柱。其次為IC設計，產值占21.3%；8吋以下晶圓代工因面臨中國大陸競爭，占比降至6.2%；DRAM產值占比1.4%。
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