永豐綠色行動力論壇下月登場 政府、產業、金融三方對談 催動綠色星球

台灣將正式邁入「排碳有價」時代，永豐銀行長期關注ESG議題，今年再度攜手《經濟日報》共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」，剖析企業經營面臨的全新挑戰，5月2日正式登場。

永豐銀行表示，以出口導向為主的台灣企業高度關注國內外碳費（稅）政策走向，論壇將跨界邀集政府、產業與金融三方對談，期許發揮金融影響力，協助台灣企業主追求公司獲利與環境永續之間的最佳平衡點，實現「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

論壇主講人之一的永豐銀行董事長曹為實表示，環境部正推動台灣自2025年起開徵碳費，加上歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM）亦預計自後2026年起對進口商品課徵碳關稅，顯示以出口導向為主的台灣企業，勢必面對導入碳盤查機制、重新評估生產成本等多重挑戰，考驗經營的韌性與彈性。

曹為實進一步指出，「綠金」如今的重要性已遠超過黃金，永豐銀行扮演台灣綠色金融市場的領導者，致力於運用金融力量協助能源轉型，引導資金流向綠色企業，並透過開發綠電信託交易平台等創新服務，提升綠電用戶、發電業及售電業之間的購電或轉售安全性，幫助企業順利達成碳中和目標。

永豐銀行與《經濟日報》自2022年起連年合作主辦「綠色行動力論壇」，廣獲企業客戶與社會大眾熱烈好評；今年雙方再度攜手主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」，除邀請曹為實分享金融業以核心能力催動綠色星球的實際作為及長期展望外，同時邀請經濟部綜合規劃司司長莊銘池、太陽能永續發展協會理事長暨寶晶能源董事長蔡佳晋擔任專題講者；另外，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、大亞集團董事長沈尚弘以及永豐銀行資深副總經理歐陽子能，則將透過座談方式，跨界探討台灣碳費及訂價策略接軌國際的因應方針。

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