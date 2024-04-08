快訊

王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例「上吐下瀉」就醫

花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐綠色行動力論壇下月登場 政府、產業、金融三方對談 催動綠色星球

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
永豐銀行長期關注ESG議題，今年再度攜手《經濟日報》共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」，剖析企業經營面臨的全新挑戰，5月2日正式登場。圖／永豐銀行提供
永豐銀行長期關注ESG議題，今年再度攜手《經濟日報》共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」，剖析企業經營面臨的全新挑戰，5月2日正式登場。圖／永豐銀行提供

台灣將正式邁入「排碳有價」時代，永豐銀行長期關注ESG議題，今年再度攜手《經濟日報》共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」，剖析企業經營面臨的全新挑戰，5月2日正式登場。

永豐銀行表示，以出口導向為主的台灣企業高度關注國內外碳費（稅）政策走向，論壇將跨界邀集政府、產業與金融三方對談，期許發揮金融影響力，協助台灣企業主追求公司獲利與環境永續之間的最佳平衡點，實現「翻轉金融　共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

論壇主講人之一的永豐銀行董事長曹為實表示，環境部正推動台灣自2025年起開徵碳費，加上歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM）亦預計自後2026年起對進口商品課徵碳關稅，顯示以出口導向為主的台灣企業，勢必面對導入碳盤查機制、重新評估生產成本等多重挑戰，考驗經營的韌性與彈性。

曹為實進一步指出，「綠金」如今的重要性已遠超過黃金，永豐銀行扮演台灣綠色金融市場的領導者，致力於運用金融力量協助能源轉型，引導資金流向綠色企業，並透過開發綠電信託交易平台等創新服務，提升綠電用戶、發電業及售電業之間的購電或轉售安全性，幫助企業順利達成碳中和目標。

永豐銀行與《經濟日報》自2022年起連年合作主辦「綠色行動力論壇」，廣獲企業客戶與社會大眾熱烈好評；今年雙方再度攜手主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和　企業永續大作戰」，除邀請曹為實分享金融業以核心能力催動綠色星球的實際作為及長期展望外，同時邀請經濟部綜合規劃司司長莊銘池、太陽能永續發展協會理事長暨寶晶能源董事長蔡佳晋擔任專題講者；另外，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、大亞集團董事長沈尚弘以及永豐銀行資深副總經理歐陽子能，則將透過座談方式，跨界探討台灣碳費及訂價策略接軌國際的因應方針。

永豐銀行 綠電

延伸閱讀

再餓一陣子...Steam國產紳士《暴食的怪獸公主》延期至第四季發售

台指期 正價差收斂

碳費難產！委員達成共識將訂出五年碳費輪廓

永豐期貨獲美國芝商所2023年度三大獎

相關新聞

永豐期貨：投資人風險偏好回升 全球股市有望再創新高

美國經濟展現韌性並以穩健的速度擴張，市場對經濟前景擔憂大幅降低，永豐期貨分析師吳吉雄指出，降息前景逐漸明朗，在聯準會獲得...

永豐綠色行動力論壇下月登場 政府、產業、金融三方對談 催動綠色星球

台灣將正式邁入「排碳有價」時代，永豐銀行長期關注ESG議題，今年再度攜手《經濟日報》共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠...

環境部：碳費第3次審議會 擬4月下旬召開

碳費費率審議會於3月召開2次會議但未有結論，會中委員希望後續討論能基於科學基礎，要求環境部提供碳定價子法草案；環境部表示...

聯準會降息明朗化 全球股市有望再創新高

美國經濟展現韌性並以穩健的速度擴張，市場對經濟前景擔憂大幅降低，永豐期貨分析師吳吉雄指出，降息前景逐漸明朗，在聯準會獲得...

疫後通膨更有感？央行：核心物價平均7.98個月調漲

疫情過後，通膨陰影遲未散去，中央銀行特別以報告分析近年通膨結構轉變，並指出核心物價漲價週期縮短，近3年，平均不到8個月就...

蔡總統盼持續與業界攜手努力 讓台灣生醫產業蓬勃發展

蔡總統8日指出，過去這八年來，政府多管齊下，努力讓台灣生醫產業在國際上占有關鍵地位。同時也感謝生策中心，除了辦理選拔，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。