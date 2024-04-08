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聯準會降息明朗化 全球股市有望再創新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
聯準會3月會議決策如市場預期，基準利率區間維持5.25%至5.5%不變，官員預測今年將降息3碼者人數最多，原本預測降息幅度超過3碼的官員們從前次會議5位降至僅剩1位，顯示目前聯準會對降息幅度較為保守。路透
聯準會3月會議決策如市場預期，基準利率區間維持5.25%至5.5%不變，官員預測今年將降息3碼者人數最多，原本預測降息幅度超過3碼的官員們從前次會議5位降至僅剩1位，顯示目前聯準會對降息幅度較為保守。路透

美國經濟展現韌性並以穩健的速度擴張，市場對經濟前景擔憂大幅降低，永豐期貨分析師吳吉雄指出，降息前景逐漸明朗，在聯準會獲得市場的信心下，投資人風險偏好回升，債券市場的資金將湧入股市，讓全球指數再創新高。

聯準會3月會議決策如市場預期，基準利率區間維持5.25%至5.5%不變，官員預測今年將降息3碼者人數最多，原本預測降息幅度超過3碼的官員們從前次會議5位降至僅剩1位，顯示目前聯準會對降息幅度較為保守。根據CME Fedwatch數據顯示，市場預期7月將出現首次降息的機率超過70%，另外，市場預期降息幅度從去年底的6碼縮減至3碼，與聯準會的預測趨於一致。

吳吉雄表示，自2022年7月以來，被視為經濟衰退領先指標之一的美國2年期和10年期公債殖利率曲線倒掛，已超過六百多天，刷新1978年的歷史最長紀錄；去年底，許多投行機構和市場專家紛紛預期美國經濟將陷入衰退，當時投資人預期將採取大幅降息救市，但美國經濟延續至今，依然展現出乎意料的韌性。

今年3月最新經濟預測，聯準會將2024年美國GDP增長率從1.4%上調至2.1%，失業率從4.1%下調至4%。吳吉雄分析，美國經濟活動以穩健的速度擴張，幾乎沒有疲態的跡象，債券殖利率曲線倒掛與經濟衰退似乎已無必然關係，鮑爾所期盼的軟著陸不僅可期，從最新CME Fedwatch數據亦顯示聯準會政策路徑已獲得投資人信心。

吳吉雄指出，隨著夏季降息前景逐漸明朗化、聯準會政策獲得投資人信心，殖利率持續攀升的可能性較低，市場對經濟前景的擔憂大幅減少，投資人將更有意願將資金投入風險市場，全球股市將有機會迎來新的里程碑，其中包含：標普500指數已突破5,200點、道瓊指數距離4萬點也僅一步之遙、臺灣加權指數站上2萬點，再加上美國經濟增長展現強勁韌性，市場樂觀情緒極有可能持續。

聯準會降息明朗化，全球股市有望再創新高。
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美國經濟 聯準會 降息

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