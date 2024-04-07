電網分散 震後沒大停電

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四月三日的花蓮大地震規模七點二，讓很多人聯想到九二一，並將兩次大地震做比較，這次災區範圍比九二一小很多，也沒有造成全國大停電；台電分析原因指出，台電設施在這次地震中損害有限，超高壓開閉所沒有受災，儲能及備援電力快速啟動，補上電源跳脫減少的三百二十萬瓩供電能力，以及太陽能光電隨後提供的電力。

九二一大地震，震央在南投縣集集鎮，芮氏規模為七點三，台電位於南投縣中寮鄉的超高壓開閉所被震毀，南北電力系統遭中斷，造成全台六百四十九萬戶停電的嚴重災情，長達兩周輪流停電。

台電副總經理蔡志孟表示，兩者最大的不同，就是震央地點不同，九二一震央在台灣陸域中央，造成電力設施嚴重損害，尤其是震毀當時台電最重要的中寮超高壓開閉所，它是南北電力聯絡重要關鍵，一斷就是大停電。

花蓮大地震第一時間仍造成部分電源跳脫，瞬間減少三百二十萬瓩的電力，但並未觸發低頻卸載機制。蔡志孟指出，這次地震後，因儲能系統及備援電力立刻啟動，電力損失時同時有多項電源選項快速補上，才沒有觸發低頻卸載造成大停電。

九二一因為南北電力聯絡中斷導致全台大停電，讓台電發現輸電迴路不足，因此這幾年投入資源，增加可以串連南北的備援迴路；同時，台電也改變以往電力先集中後再南北輸送的操作，它雖然有量大的好處，但風險也會比較高，蔡志孟說，主幹道保留並增加備用迴路，同時增加電網電力的分散程度，將電力供應區域化，分散分群以降低風險。

中央大學講座教授梁啟源分析，這次花蓮大地震沒有導致全台大停電，與震央位置有很大關係，震災集中在花蓮，台電的超高壓開閉所、三四五kV高壓輸電線路都沒有受災，加上台電在九二一之後努力了二十多年做電網分散，所以震後仍能維持正常電力供應，跟最近幾年的能源轉型實在沒有什麼關係。

梁啟源說，大地震發生時間是早上八點，還不到上班時間，用電量尚未進入高峰，才能安然渡過大停電危機。

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