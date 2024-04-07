快訊

開第一槍！衛福部：給孩子沒染黃的童年、拒與黃子佼合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電網分散 震後沒大停電

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
中央大學講座教授梁啟源分析，這次花蓮大地震沒有導致全台大停電，與震央位置有很大關係，加上台電在九二一之後努力了二十多年做電網分散，所以震後仍能維持正常電力供應。 （聯合報系資料庫 記者劉學聖／攝影）
中央大學講座教授梁啟源分析，這次花蓮大地震沒有導致全台大停電，與震央位置有很大關係，加上台電在九二一之後努力了二十多年做電網分散，所以震後仍能維持正常電力供應。 （聯合報系資料庫 記者劉學聖／攝影）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

四月三日的花蓮大地震規模七點二，讓很多人聯想到九二一，並將兩次大地震做比較，這次災區範圍比九二一小很多，也沒有造成全國大停電台電分析原因指出，台電設施在這次地震中損害有限，超高壓開閉所沒有受災，儲能及備援電力快速啟動，補上電源跳脫減少的三百二十萬瓩供電能力，以及太陽能光電隨後提供的電力。

九二一大地震，震央在南投縣集集鎮，芮氏規模為七點三，台電位於南投縣中寮鄉的超高壓開閉所被震毀，南北電力系統遭中斷，造成全台六百四十九萬戶停電的嚴重災情，長達兩周輪流停電。

台電副總經理蔡志孟表示，兩者最大的不同，就是震央地點不同，九二一震央在台灣陸域中央，造成電力設施嚴重損害，尤其是震毀當時台電最重要的中寮超高壓開閉所，它是南北電力聯絡重要關鍵，一斷就是大停電。

花蓮大地震第一時間仍造成部分電源跳脫，瞬間減少三百二十萬瓩的電力，但並未觸發低頻卸載機制。蔡志孟指出，這次地震後，因儲能系統及備援電力立刻啟動，電力損失時同時有多項電源選項快速補上，才沒有觸發低頻卸載造成大停電。

九二一因為南北電力聯絡中斷導致全台大停電，讓台電發現輸電迴路不足，因此這幾年投入資源，增加可以串連南北的備援迴路；同時，台電也改變以往電力先集中後再南北輸送的操作，它雖然有量大的好處，但風險也會比較高，蔡志孟說，主幹道保留並增加備用迴路，同時增加電網電力的分散程度，將電力供應區域化，分散分群以降低風險。

中央大學講座教授梁啟源分析，這次花蓮大地震沒有導致全台大停電，與震央位置有很大關係，震災集中在花蓮，台電的超高壓開閉所、三四五kV高壓輸電線路都沒有受災，加上台電在九二一之後努力了二十多年做電網分散，所以震後仍能維持正常電力供應，跟最近幾年的能源轉型實在沒有什麼關係。

梁啟源說，大地震發生時間是早上八點，還不到上班時間，用電量尚未進入高峰，才能安然渡過大停電危機。

停電 台電 地震

延伸閱讀

萬年謠言又來了！ 台電：節電獎勵並非登錄就有獎勵金

企業Q1發債籌資寫同期新高 台積228億綠債稱冠

中壢區觀光夜市等4659戶大停電 緊急搶修原因待查

連假首日桃園知名夜市大停電畫面曝 影響1531戶搶修中

相關新聞

電網分散 震後沒大停電

四月三日的花蓮大地震規模七點二，讓很多人聯想到九二一，並將兩次大地震做比較，這次災區範圍比九二一小很多，也沒有造成全國大...

美公開台美貿易倡議第二階段談判文本 我方表示歡迎

行政院經貿談判辦公室今（6）日表示，美方依據「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，於台北時間今（6）日凌晨公佈其有關農...

政府促男性育嬰停留 立委憂：不是不能請 是不敢請

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望藉此提高男性育嬰留停比例，後天將到立法院衛環委員會報告。民眾黨立委林憶君指...

陳菁徽籲借鏡日本訂定男性育嬰假目標 促家庭分工平權

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望藉此提高男性育嬰留停比例。國民黨立委陳菁徽認為，可借鏡日本作法，一定人數以...

萬年謠言又來了！ 台電：節電獎勵並非登錄就有獎勵金

近日網路再度謠傳台電節電獎勵活動只需登錄即享獎勵金，台電今（6）日澄清，節電獎勵活動不是登錄就有獎勵金，民眾登錄電號之後...

台美貿易倡議助攻中小企業 經部將組團赴紐約交流

「台美21世紀貿易倡議」去年完成首批協定簽署，其中設立中小企業專章，民間今年加碼籌組台美中小企業聯誼會，雙邊關係向前邁進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。